KTM esclude Pedrosa come sostituto di Espargaro

E' un momento difficile per la KTM, che deve fare i conti con la doppia perdita annunciata la scorsa settimana da Motorsport.com, con il passaggio di Pol Espargaro alla Honda e di Jorge Martin alla Ducati Pramac.

La Casa austriaca perderà quindi il pilota che ha guidato il suo progetto in MotoGP fin dall'arrivo nella classe regina, mentre il pilota che molti vedevano come suo erede, debutterà sì in MotoGP, ma con la squadra satellite della Ducati.

In KTM, dopo aver ipotizzato la perdita di entrambi, stanno cercando sul mercato un sostituto per il più giovane dei fratelli Espargaro.

"Stiamo guardando quali sono gli scenari in cui possiamo giocare. Al momento stiamo discutendo con alcuni piloti" ha ammesso in una dichiarazione rilasciata a Speedweek.

Dando la partenza di Espargaro in direzione Honda come un dato di fatto, una delle prime opzioni per sostituirlo potrebbe essere il collaudatore Pedrosa, che però si è ritirato dalle corse alla fine del 2018.

"Dovreste chiederlo a Dani, si è ritirato e dobbiamo accettarlo. Per questo cerchiamo dei piloti in attività".

Uno di questi potrebbe essere Danilo Petrucci, che ha recentemente annunciato che la sua avventura in Ducati terminerà alla fine della stagione. Possibilità che Leitner non esclude, pur senza dare conferme.

"Dobbiamo riconoscere che abbiamo fatto un ottimo lavoro negli ultimi tre anni, perché la nostra moto è più competitiva ora, ma anche perché il nostro progetto ha fatto crescere Pol come pilota".

"Dobbiamo accettare il fatto che ora ci troviamo in una situazione in cui il team della Honda vuole prendere Espargaro. Preferirei che le cose fossero diverse, ma è così che stanno le cose" ha ammesso.

Poi ha concluso: "Per Pol, la Honda è una grande opportunità".