KTM, ecco le RC16 2021: arancio "factory" per le Tech 3

La KTM pensa in grande per il 2021. Dopo aver conquistato i suoi primi successi in MotoGP nella scorsa stagione, la Casa austriaca sembra veramente intenzionata ad essere una vera e propria mina vagante, con una RC16 che ha dimostrato di essere diventata una moto capace di puntare con regolarità al podio.

Il campionato 2020 si è infatti chiuso con il dominio di Miguel Oliveira sulla pista di casa di Portimao, con il portoghese che ha colto la sua seconda vittoria stagionale, dopo quella di Brno, scattando dalla pole position.

Se lo scorso anno Miguel difendeva i colori del team Tech 3, complice anche la partenza di Pol Espargaro in direzione Honda, per il 2021 si è guadagnato meritatamente la promozione all'interno del factory team, nel quale dividerà il box con Brad Binder, che a Brno aveva regalato la prima vittoria nella classe regina agli uomini di Mattighofen.

Dopo un 2020 così ricco di soddisfazioni, è inevitabile pensare in grande per il 2021, anche se per il momento tutti sembrano preferire rimanere cauti. Questa mattina c'è stata la presentazione ufficiale della squadra, che ha compreso anche quella della struttura satellite, il team Tech 3. E proprio sulle moto del team francese c'era grande curiosità, vista l'uscita di scena di Red Bull come main sponsor.

Bisogna dire che la colorazione delle RC16 del confermato Iker Lecuona e di Danilo Petrucci, che sicuramente porta esperienza dopo i suoi due anni da pilota ufficiale Ducati (con tanto di 2 vittorie), saranno griffate interamente KTM: le carene sono dell'arancione tipico del marchio austriaco e su di esse compare anche il claim "Ready to race".

"L'intero viaggio finora è stato un sogno, ma il progetto era iniziato con l'intento di ottenere delle vittorie in questa classe, quindi è incredibile guardare indietro è vedere che le abbiamo ottenute", ha detto Pit Beirer, grande capo di KTM Motorsport.

"Ma non voglio assolutamente dire che siamo già dei contententi al titolo. Penso che la pressione debba essere su altri regazzi del paddock, anche se siamo davvero felici di essere riusciti a cominciare a vincere. Speriamo di poter essere ancora felici per le vittorie che verranno", ha aggiunto.

Riguardo alla livrea del team Tech 3, ha aggiunto: "Guardare quella moto ci fa sorridere. E' una dichiarazione molto chiara: KTM è arrivata in MotoGP".

"Siamo molto felici ed orgogliosi di vedere la moto e non vedo l'ora che sia in gara, perché è sempre bello vederle lottare per le prime posizioni. Ma penso che sia una dichiarazione molto chiara del fatto che KTM è 'arrivata' in MotoGP e siamo davvero innamorati di questa livrea".