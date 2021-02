KTM non monterà un "super motore" nel 2021

A causa della pandemia del COVID-19, i sei costruttori della MotoGP concordato un congelamento totale dello sviluppo di parti omologate per la stagione 2020, con le restrizioni sul motore e sugli aggiornamenti aerodinamici che rimangono in vigore anche per il 2021 per tutti coloro che non dispongono delle concessioni.

La KTM ha iniziato il 2020 potendo contare sulle concessioni, non avendo ancora conquistato alcun podio sull'asciutto in precedenza, ma ha perso questo status per gentile concessione di Brad Binder e Miguel Oliveira, capaci di conquistare ben tre vittorie nella passata stagione.

Tuttavia, i costruttori della MotoGP hanno accettato di permettere alla KTM di sviluppare un nuovo motore per il 2021, da omologare prima della gara di apertura, per compensare la riduzione di unità a disposizione e quindi l'aumento del chilometraggio delle componenti. Anche se questa cosa aveva creato in qualche rivale il timore che potesse essere creato un "super motore".

Parlando subito dopo la presentazione della stagione 2021 della KTM, Beirer ha detto che sono stati fatti degli sviluppi, ma che la RC16 non avrà un "motore radicalmente nuovo".

"E' lo concetto di moto, non c'è un motore radicalmente nuovo", ha detto quando gli è stato domandato da Motorsport.com se la KTM avesse esplorato un nuovo concetto di motore.

"Abbiamo modificato alcune parti, ma non abbiamo portato un modello completamente nuovo. Si ci infilassimo tra le righe, in realtà potremmo costruire una moto completamente nuova. Ma prima di tutto, è necessario avere la manodopera per farlo, e poi ci siamo impegnati anche con i nostri rivali sul fatto che non avremmo cambiato troppo materiale ed è quello che abbiamo fatto".

"Quindi, non avevamo il progetto di fare una moto completamente nuova e sfruttare questa cosa per prenderci un vantaggio".

Poi ha aggiunto: "Ci siamo impegnati per un protocollo COVID nel momento più difficile della nostra avventura manageriale, e insieme a tutti gli altri costruttori abbiamo deciso che avremmo dovuto difendere la MotoGP, le nostre aziende, mantenendo i nostri strumenti per il futuro e non bruciando soldi follemente".

"Bruciare i soldi significherebbe non usare del buon materiale del 2020 per costruirne di completamente nuovo per il 2021, solo perché avevamo previsto appena 10 gare l'anno scorso. In realtà sono state 14, quindi abbiamo usato il materiale 2020 molto di più di quanto fosse stato pianificato, ma abbiamo spostato il materiale di sei gare sulla nuova stagione e vogliamo usarlo".

"Così abbiamo fatto un po' di sviluppo, abbiamo lavorato su alcune parti del nostro motore, che non era stato pensato per fare il chilometraggio richiesto senza concessioni quando abbiamo pianificato la stagione 2020. Quindi, abbiamo dovuto fare alcune modifiche, ma niente di troppo grande".