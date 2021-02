Jorge Lorenzo vittima di uno scherzo delle Iene

Jorge Lorenzo ha ormai lasciato la MotoGP da più di un anno, salvo qualche fugace apparizione in sella alla Yamaha come collaudatore, ma il maiorchino riesce sempre a trovare il modo di far parlare tanto di sé.

Basta pensare ai botta e risposta con l'ex compagno di squadra Andrea Dovizioso o con Cal Crutchlow, reo proprio di avergli portato via il ruolo di tester per la Casa di Iwata. Ma in generale, negli ultimi mesi, Jorge è diventato una vera e propria star sui social network, continuando così a meritarsi grande attenzione, con quasi 2 milioni di follower su Instagram.

Ecco quindi che Lorenzo ha finito per attirare l'attenzione delle "Iene", che lo hanno scelto come vittima di uno dei loro ormai famigerati scherzi. Per vedere in onda quello archietettato da Niccolò Torielli bisognerà attendere la puntata che andrà in onda il 16 febbraio.

"Mi hanno appena fatto uno scherzo questi bastardi", ha scherzato Jorge, mostrandosi piuttosto provato proprio insieme all'inviato della trasmissione di Italia1, facendo crescere ancora di più l'attesa...