Jorge Lorenzo ha deciso di salutare la MotoGP alla fine della stagione che si è appena conclusa. Lo spagnolo ha deciso di fare questa scelta alla fine di un anno difficile, contraddistinto da tantissimi infortuni che ne hanno minato inevitabilmente le prestazioni in pista.

Subito dopo l'ultima gara a Valencia, come già annunciato, lo spagnolo era volato a Bali per rilassarsi, ma a quanto pare i programmi sono cambiati durante questi ultimi mesi.

Ospite alla trasmissione Sport and Talk in Hangar 7 in onda su Servus TV, Jorge ha così raccontato: "All'inizio avevo fatto un biglietto di solo andata, poi ho dovuto modificare i miei piani a causa di alcuni obblighi".

Il pilota iberico ha poi proseguito parlando del proprio futuro: "Sarò sicuramente ancora nel paddock. Presto farò un annuncio. Per 17 anni ho girato il mondo alloggiando sempre negli stessi alberghi e mi sono sempre visto come una persona felice. Fare tutto questo però senza pressione mi renderà felice di farlo".

Infine Jorge Lorenzo ha analizzato il prossimo campionato: "Marc ha vinto sei degli ultimi sette campionati anche se non sempre ha avuto la migliore moto. Ora però ci sono tanti giovani che stanno arrivando come Viñales e Quartararo, anche Valentino è ancora lì, ma forse a lui manca quell'ultimo step di velocità che i giovani di 22 anni hanno. Poi naturalmente dipenderà tutto da ciò che farà la Honda e Marquez".