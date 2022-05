Jorge Lorenzo è MotoGP Legend: “Vale più di tanti mondiali”

Ha debuttato in MotoGP nel 2008 con Yamaha in qualità di due volte campione del mondo 250cc: Jorge Lorenzo ha conquistato 47 successi e tre titoli mondiali nella classe regina, nel 2010, nel 2012 e nel 2015. Il maiorchino è poi passato in Ducati nel 2017, unendosi all’élite di piloti che hanno vinto gare con più di un costruttore, riuscendo a trionfare tre volte nel 2018.

Dopo un brutto infortunio nel 2019, la sua prima e unica stagione con Honda, Lorenzo ha annunciato il ritiro dalla MotoGP alla fine di quella stagione. Jorge Lorenzo ha ricoperto il ruolo di collaudatore in Yamaha nel 2020, prima di essere sostituito da Cal Crutchlow nel 2021 e attualmente è commentator tecnico in alcune gare della MotoGP per DAZN Spagna.

Nella cerimonia di premiazione a Jerez de la Frontera – circuito la cui Curva 13 è dedicata a lui – Jorge Lorenzo è stato nominato Leggenda della MotoGP e si unisce alla lista di nomi dell’élite contemporanea come Valentino Rossi, Dani Pedrosa e Casey Stoner, entrando nella Hall of Fame della MotoGP.

Parlando di questa onorificenza, Lorenzo afferma: “È ancora più importante che vincere i campionati. Dopo 20 anni sono di nuovo qui, seduto davanti a tutti dopo i numeri che ho ottenuto. Posso dire di aver raggiunto un certo livello, ma più di tutto sono riuscito a ottenere più numeri di tanti altri piloti, a parte Rossi”.

“In questi anni di MotoGP ho conosciuto delle persone favolose, ho corso contro i migliori piloti del mondo. Oggi ricevo questo premio da Dorna, che mi ha sempre trattato bene e questo per me vale più di tanti mondiali, perché tutte le leggende sono campioni, ma non tutti i campioni sono leggende. Sono molto fortunato ad essere parte di queste leggende”.

La cerimonia di premiazione avrebbe dovuto avere luogo lo scorso anno, ma è stata posticipata a causa della pandemia. Così come il suo impegno in MotoGP in televisione, Jorge Lorenzo quest’anno corre nella Porsche Carrera Cup Italia e ha già corso la prima gara a Imola lo scorso fine settimana, chiudendo in 30^ posizione al suo debutto.