Jorge Lorenzo diventerà ufficialmente “MotoGP Legend” a Jerez

Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo, è stato il primo pilota spagnolo a vincere un titolo in MotoGP nel 2010, diventando il primo a conquistare la doppia corona nella classe regina nel 2012, ripetendosi una terza volta nel 2015. Finalmente il maiorchino diventerà ufficialmente un membro della Hall of Fame del campionato, un’onorificenza che è stata annunciata il giorno del suo ritiro, a novembre del 2019. A causa della pandemia però, la cerimonia non è mai stata fatta.

Quest’oggi, la pagina ufficiale del campionato ha annunciato che Jorge Lorenzo riceverà il più che meritato riconoscimento come “MotoGP Legend” durante il prossimo Gran Premio di Spagna, che si disputerà dal 28 aprile al 1 maggio a Jerez de la Frontera, circuito talismano per Jorge e che ha una curva a suo nome (la curva 13).

Il poleman Valentino Rossi festeggia con l compagno di squadra Jorge Lorenzo Photo by: Yamaha Motor Racing

Lorenzo diventerà il 33esimo membro della Hall of Fame della MotoGP, il cui ultimo ad entrare è stato Valentino Rossi. Dopo il suo ritiro avvenuto lo scorso novembre a Valencia, il Dottore è stato inserito automaticamente durante la cerimonia di chiusura di fine stagione 2021, celebrata la domenica stessa a Valencia.

Il maiorchino sarà il quinto spagnolo a diventare “MotoGP Legend”, dopo l’indimenticato Angel Nieto, Jorge Martinez Aspar, Dani Pedrosa e il primo e unico campione spagnolo della vecchia 500cc, Alex Crivillé, che ha vinto il titolo nel 1999.

Oltre Lorenzo, la MotoGP ha annunciato che anche Max Biaggi e Hugh Anderson riceveranno il riconoscimento quest’anno ed entreranno nella “Hall of Fame” del mondiale. Entrambi, così come il maiorchino, dovevano entrare nel 2020, ma la pandemia ne ha ritardato il loro ingresso.

Nel caso di Biaggi, la cerimonia di ingresso nella “Hall of Fame” si terrà il venerdì del Gran Premio d’Italia, che si disputa al Mugello a fine maggio. Il neozelandese Hugh Anderson invece riceverà il proprio riconoscimento a Phillip Island, dove è previsto il Gran Premio d’Australia a metà ottobre.

