Joan Mir ritrova il suo tecnico Carchedi, negativo al Covid-19

Frankie Carchedi, ingegnere di pista di Joan Mir nel team Suzuki, è stato costretto a saltare il Gran Premio del Portogallo dopo essere risultato positivo al test PCR poco più di due settimane fa. L’italiano è rimasto isolato in casa e non ha potuto viaggiare a Portimao, dove l’irlandese Tom O’Kane, responsabile del test team Suzuki, lo ha sostituito nel ruolo di ingegnere di pista del campione del mondo. Con lui il maiorchino ha conquistato il suo primo podio della stagione.

Nonostante la posivitià al Covid-19, Carchedi è sempre stato in contatto con Mir e con il resto del team in maniera telematico. Suzuki ha anche installato un sistema di schermi affinché il pilota e il tecnico potessero parlare direttamente nelle riunioni e nelle prove.

“Questo fine settimana non avevo il mio capo tecnico, con cui abbiamo lavorato telematicamente e avevo un altro tecnico, Tom O’Kane del test team, che se l’è cavata molto bene. Penso che il podio sia una grande ricompensa per entrambi”, aveva dichiarato Mir dopo la gara di Portimao.

Martedì, Carchedi ha ricevuto il risultato del secondo PCR necessario per poter accedere al paddock di Jerez. L’esito è stato negativo, pertanto il capo tecnico potrà viaggiare in Spagna, dove è previsto il suo arrivo mercoledì, insieme al resto del team per preparare con Mir l’importante fine settimana del Gran Premio di Spagna.

