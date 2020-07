Jerez: anche Crutchlow unfit, out per la gara

Il Gran Premio di Spagna della MotoGP perde due protagonisti già al primo appuntamento della stagione: dopo il forfait di Alex Rins, dichiarato unfit per le conseguenze della caduta di ieri, anche Cal Crutchlow è costretto a fermarsi. Il britannico del team LCR conclude in anticipo il suo weekend a causa di dolori alla schiena sopraggiunti a seguito di una brutta caduta avvenuta questa mattina nel warm up.

Il pilota Honda è rimasto a terra per un po’ di tempo prima di rialzarsi ed andare via sulle proprie gambe. Si è recato al Centro Medico accusando dolori alla schiena ed è stato trasportato all’ospedale di Jerez per ulteriori controlli precauzionali. Se in un primo momento sembrava che Crutchlow potesse prendere parte alla prima gara dell’anno, è stato poi dichiarato unfit nonostante fosse tornato in circuito per provare a gareggiare.

Crutchlow si era qualificato in sesta posizione sulla griglia di partenza. La sua assenza, sommata a quella di Alex Rins, permette ai piloti alle loro spalle di scalare una posizione. Anche il team LCR ha comunicato l’esito dell’esame medico svolto al Centro Medico del circuito e sul profilo twitter scrive: “Crutchlow dichiarato unfit”. Il pilota iglese dunque dovrà attendere una settimana prima di disputare la sua prima gara della stagione, rimandando il suo 2020 ancora di qualche giorno.