Jarvis: "Quartararo popolare perché non ha bisogno di creare nemici"

Fabio Quartararo ha creato una situazione difficile da trovare nel paddock o nello sport in generale: è molto difficile che qualcuno abbia da spendere una brutta parola nei suoi confronti. Anche i suoi rivali diretti nella lotta per il titolo, come Pecco Bagnaia, erano felici per lui quando è diventato campione del mondo a Misano.

Infatti, Bagnaia, che ha reso possibile il suo trionfo cadendo quando si trovava in testa alla gara, è stato uno dei primi a congratularsi con "El Diablo" una volta che quest'ultimo è tornato ai box dopo la gara.

Quando ci si rivolge alle persone vicine a Quartararo per definirlo, sono tutti d'accordo e usano gli stessi aggettivi: è divertenti ed è un bravo ragazzo, che tende a vedere il bicchiere mezzo pieno.

"Penso spesso alle persone che fanno un lavoro molto duro o a quelle che ogni giorno devono fare qualcosa che non gli piace. Questo è incomparabile per noi. Anche quando i miei risultati non erano buoni, ero felice della mia vita", ha ammesso il campione del mondo a Motorsport.com il giorno dopo il titolo. Oltre a portare delle buone vibrazioni, la Yamaha pensa che questa positività sia uno dei punti di forza del suo nuovo gioiello.

"Questo è uno dei punti di forza di Fabio. E' davvero un bravo ragazzo e ha la capacità di essere molto veloce, di essere aggressivo e di sorpassare quando serve. Poi porta sempre tanta positività in squadra", ha detto Lin Jarvis, direttore del marchio del Diapason.

Per il managar, ci sono due tipi di piloti. Da un lato ci sono quelli che, come Valentino Rossi, identificheranno sempre un rivale per offrire il meglio di sé. E poi c'è la seconda tipologia, con Fabio tra loro, che non ha bisogno di quell'arcinemico.

"Ci sono piloti che hanno bisogno di un nemico per rendere al meglio, per distruggere i loro avversari, ma Fabio non è così. Lui non cerca nemici, ma rivali con cui competere. Se Fabio è così popolare con gli altri piloti è perché non ha bisogno di creare quei nemici", ha aggiunto Jarvis, che crede che la personalità di Quartararo lo rende adatto ad essere un buon erede per il "Dottore" dopo il suo ritiro.

"E' un bene per la MotoGP avere un campione con quella personalità e quello spirito. Non è facile da trovare, quindi se potremo confermarlo, faremo sicuramente bene nell'era post-Rossi", ha continuato il britannico, sottolineando anche che il pilota di Nizza ha reso più semplice anche il suo lavoro quotidiano.

"Nel corso della mia carriera ho lavorato con alcuni piloti che mi hanno reso le cose molto facili e altri che sono stati molto più difficili da gestire. Il fatto è che quelli che sono brave persone di solito non vincono. In questo senso, Fabio è il campione che mi ha reso più facile lavorare con lui", ha detto Jarvis.

Tuttavia, il manager ci tiene a sottolineare le differenze tra quando il #20 è arrivato nel Factory Team Yamaha e quando, per esempio, lo hanno fatto Rossi (2004) o Jorge Lorenzo (2008).

"Fabio è arrivato in Yamaha in un momento meno complesso rispetto a quando lo hanno fatto Valentino e Lorenzo. Valentino era a sua volta molto positivo e una persona con cui era piacevole lavorare. Ma quando si è unito a noi era già cinque volte campione del mondo. E Jorge è arrivato quando Vale aveva già vinto tre titoli con noi ed era il riferimento. Fabio è arrivato in una fase molto diversa, meno complicata da gestire", ha concluso Jarvis.

Lin Jarvis (derecha), junto a Fabio Quartararo 1 / 18 Foto di: Yamaha MotoGP El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 18 Foto di: Dorna El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 18 Foto di: Dorna El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 18 Foto di: Dorna Moto del campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, celebra con su equipo 6 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, celebra con su equipo 7 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, celebra con su equipo 8 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, celebra con su equipo 9 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, celebra con su equipo 10 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 18 Foto di: Yamaha El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 18 Foto di: Yamaha