Jarvis: "E' tutto allineato per Marquez, ma tutto ha una fine"

Il manager britannico è molto soddisfatto dopo che tre Yamaha sono salite sul podio domenica scorsa a Jerez, cosa che non accadeva da quando Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Bradley Smith si erano piazzati primo, secondo e terzo nel Gran Premio d'Australia del 2014.

In casa Yamaha si avvicina poi un momento di cambiamento, con Rossi che lascerà la squadra ufficiale ed entrerà a far parte del Team Petronas nel 2021, con un contratto che lascia la porta aperta anche ad una seconda stagione (2022).

Per Jarvis, la promozione di Quartararo nella squadra ufficiale, come compagno di Maverick Vinales, permetterà alla Yamaha di aumentare la pressione sul campione in carica, la cui superiorità è dimostrata dai sei titoli che è stato capace di conquistare negli ultimi sette anni.

"Marquez è l'unico che può guidare la Honda e trarne il meglio. E' molto talentuoso e tremendamente motivato. Ora è tutto allineato al meglio per lui, ma tutto ha una fine e la nostra missione è che i nostri ragazzi riescano a prendere il sopravvento" ha detto Jarvis nel podcast ufficiale della MotoGP.

Il britannico non ha problemi ad ammettere che l'ascesa fulminea di Quartararo nella scorsa stagione lo ha colto di sorpresa, anche se questo è un discorso che vale per tutto il paddock.

"La decisione è stata totalmente della squadra (Petronas), ma poi è visto tutti il click che ha reso tutto perfetto. E' un po' come il caso di Marc" ha aggiunto il responsabile sportivo della Yamaha.

Jarvis è stato fondamentale invece nel reclutamento di Vinales nel 2017. Anche se per il momento non è ancora riuscito ad essere una minaccia concreta per Marquez, il manager è convinto che il pilota di Roses abbia tutte le carte in regola per diventare un giorno campione del mondo.

"Maverick ha molto potenziale, se riesce a mantenere una certa costanza e a pensare in modo positivo. A volte si arrabbia, ma ha molte qualità. Bisogna tenerlo in quella zona di confort in cui si sente a suo agio, ma ha le capacità per vincere più di un titolo" ha concluso.

