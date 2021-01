Il team LCR rinnova con la MotoGP fino al 2026

La squadra di Lucio Cecchinello è stata fondata dall'italiano nel 1996, quando correva nel campionato del mondo 125cc, con l'espansione del team nella classe 250cc nel 2002.

LCR ha poi fatto il salto nella MotoGP nel 2006 come team clienti Honda, schierando il debuttante Casey Stoner con una sola moto.

La squadra sarebbe rimasta con un solo pilota fino al 2015, quando ha corso con Cal Crutchlow e Jack Miller, prima di diventare definitivamente una squadra con due moto dal 2018.

LCR ha vinto tre gare di classe regina per gentile concessione di Crutchlow, che ha messo fine all'attesa della squadra pal Gran Premio della Repubblica Ceca 2016, prima di aggiungere al suo bottino il GP d'Australia in quella stagione e quello d'Olanda del 2018.

Nel 2021, LCR schiererà il campione del mondo 2019 della Moto2 Alex Marquez e Takaaki Nakagami su due RC213V in versione factory.

Cecchinello ha detto: "È un grande onore per me annunciare che LCR ha recentemente rinnovato con IRTA e Dorna il suo contratto per la classe MotoGP fino al 2026".

"Sono grato di poter continuare a gareggiare nella categoria regina per altri cinque anni e non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo nella storia di LCR con entrambi i nostri piloti Takaaki Nakagami e Alex Marquez su una moto ufficiale".

LCR è la seconda squadra satellite a confermare la sua partecipazione in MotoGP oltre il 2021, dopo che Gresini ha annunciato a dicembre che avrebbe cessato di essere la squadra factory Aprilia dal 2022 e sarebbe tornato ad essere una squadra indipendente.

Per quanto riguarda i costruttori, sia KTM che Ducati hanno confermato il loro impegno in MotoGP oltre il 2022, mentre gli altri dovrebbero firmare un nuovo accordo a breve.

Diverse nuove squadre sono state collegate a potenziali posti nella griglia della MotoGP nel 2022: sia Leopard che la VR46 di Valentino Rossi hanno espresso interesse.

Quest'ultima sembra una formalità, visto che già sostiene il debutto di Luca Marini nel 2021 con Esponsorama Racing (ex Avintia), con VR46 che dovrebbe rilevare gli slot del team clienti Ducati il prossimo anno.