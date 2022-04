Il team Gresini lancia una raccolta fondi per l'Ospedale Maggiore

Non hanno voluto mancare, mentre la loro squadra di MotoGP è in Argentina dall’altra parte dell’Oceano alle prese con un serio problema logistico per il mancato arrivo di moto e materiale: eppure Nadia e Lorenzo Gresini hanno voluto partecipare a Bologna al lancio di una nuova raccolta fondi a favore del Centro di formazione Gambale dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

“Siamo stati coinvolti dal primario della terapia intensiva dove era ricoverato mio marito, il dottor Nicola Cilloni, e siamo qui perché dopo la scomparsa di Fausto abbiamo fatto una importante donazione per l’acquisto di manichini sui quali il personale medico può addestrarsi per intervenire in emergenza”.

Si fanno delle simulazioni come in MotoGP?

“Sì, la simulazione è alla base di entrambe le attività: i tecnici del nostro team cercano di estrarre dalle moto il massimo del potenziale, mentre il personale sanitario può prepararsi sui manichini per intervenire efficacemente in incidenti molto gravi con pazienti pluri-traumatizzati. Oggi siamo qui perché abbiamo modo di vedere cosa succede quando si hanno dei traumi in strada e perché vogliamo continuare a sostenere l’Ospedale Maggiore di Bologna affinché proseguano le donazioni per acquistare altro materiale necessario all’addestramento medico”.

Nadia e suo figlio hanno partecipato al 16° Convegno “Trauma update and organization” che si è svolto a Bologna con oltre 350 partecipanti.: si tratta del principale convegno nazionale sul trauma durante il quale è stata aperta una raccolta di fondi.

Nadia Gresini

È insolito sostenere proprio l’ospedale nel quale si è perso il proprio caro…

“Fausto non ce l’ha fatta nella sua lotta, ma io quanto lui abbiamo scoperto quanto questi professionisti diano il 200% di loro stessi per far sì che molti pazienti possano farcela a salvarsi”.

Nadia è una scelta, quindi, che è andata oltre il dolore…

“Sì, è esattamente così. C’è la volontà di aiutare i medici per lottare contro emergenze, che purtroppo, ci saranno sempre”.

L’estate scorsa la famiglia Gresini ha fatto una donazione di 50 mila euro all'equipe del Dipartimento di Emergenza che a sua volta, in segno di gratitudine, ha intitolato a Fausto Gresini la principale aula di simulazione dell’Ospedale Maggiore.

Tre manichini tecnologici

Nadia e Lorenzo Gresini con uno dei tre manichini usati nelle simulazioni per la formazione dei medici su pazienti critici

Tra gli accessori tecnologicamente più avanzati utilizzati per riprodurre gli scenari clinici più estremi e per consentire l'addestramento del personale simulando l'intervento su pazienti critici reali, ci sono stati i tre manichini messi a disposizione dalle donazioni: HAL per hight Fidelity, HAL airway torso skill e SiMMan ALS.

Un segno tangibile, non solo per ricordare, ma per far rivivere Fausto nelle tante vite “sospese” su cui ogni giorno i sanitari dell'Emergenza tentano il “tutto per tutto” per far vincere la vita.

"Con i nuovi strumenti allargheremo la formazione alle diverse equipe di 118, Pronto Soccorso, Aree Critiche e Trauma Team, ricostruendo nella simulazione tutte le peculiarità dei pazienti critici, traumatizzati e non, lavorando in un ambiente protetto che riproduce le realtà per accrescere la capacità di operare in gruppo, come anche l’esperienza delle corse ci mostra" precisa Giovanni Gordini, Direttore del Dipartimento di Emergenza interaziendale.

"Riaccendere il motore della formazione e correre per raggiungere questo obiettivo con le imprese del territorio, i privati cittadini, gli amici e fan della MotoGP, ci sprona a raccogliere il testimone degli insegnamenti di Fausto Gresini sentendoci parte di una comunità unita, solidale che guarda insieme al futuro" ha aggiunto Paolo Bordon, Direttore generale dell'Ausl.

La raccolta fondi punta ad accrescere la dotazione di strumenti tecnologici e innovativi del Centro di formazione Gambale che, solo nel 2021, ha consentito la formazione di oltre 766 professionisti (tra infermieri medici e oss) per un totale di 6.767 ore operatore.

Obiettivo della raccolta fondi

Alessandro Monesi, infermiere, spiega: “Il nostro sogno è arrivare a poter acquistare grazie alla generosità di tanti:

1 - una regia audio video di simulazione del costo di 6.000 euro

2 - un torso per gestione via aerea e trauma toracico del costo di 15.000 euro

3 - la versione trauma di Leonardo il cui costo ammonta a 90mila euro

Come fare la donazione

Coordinate bancarie: codice IBAN IT91D0306902480100000300026

Intestato a: Azienda USL di Bologna

Causale: Donazioni per il Centro di simulazione Gresini Ospedale Maggiore