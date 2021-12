"Il Silenzio", l'opera su Simoncelli che non è soltanto un libro

È un libro prezioso, molto prezioso. Non perché costa tanto (e vale molto più del prezzo) ed è in tiratura limitata (anzi numerata di 2011 copie). E nemmeno perché è stato consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Giovanni Copioli, presidente FMI nell’incontro al Quirinale con Valentino Rossi e Tony Cairoli.

È un’opera d’arte firmata da Mirco Lazzari ed Enrico Borghi. Per questo non andava recensito fra le strenne di Natale. Può essere in qualche modo accomunato a un raro tomo medioevale in pergamena vergato da un monaco amanuense. Volendo si possono trovare anche le “drolerie”, le illustrazioni inserite nei bordi di alcune pagine. Non per riempire gli spazi vuoti come faceva un miniaturista, ma per “aprire” la carta a contenuti multimediali.

Il Silenzio, L'Opera

È un tributo a Marco Simoncelli. Una stupenda pubblicazione che Officine Editore di Modena ha voluto per il decennale della morte di Sic. Il libro inizia dalla fine, con l’ultima foto scattata da Mirco a Marco alla curva 4 di Sepang alle 16:04:09 di quella maledetta domenica malese. Era il 23 ottobre 2011. E si intuisce, quindi, perché le copie siano solo 2011.

“E a quel punto, uno degli ambienti più operosi e rumorosi del mondo – il circuito – di colpo, si zittì”. Il silenzio aveva fatto comprendere al mondo intero la portata del dramma, prima delle parole dei medici e del pianto della famiglia.

“Il Silenzio”, dunque è il titolo di un libro che non vuole essere un ricordo, ma come racconta Borghi è “il tentativo di spiegare questo ragazzo straordinario, Marco, che a modo suo era stato un artista”.

Le immagini di Lazzari tracciano il cammino di un talento che stava per trasformarsi in un campione. Ogni scatto è una storia che va oltre la puntuale narrazione del cronista, Borghi, che ha raccolto gli appunti da inviato alla MotoGP per descrivere in un caleidoscopio di fatti ed emozioni chi era Marco Simoncelli.

Ma l’idea per il decennale del SIC era andare oltre il… libro. È nata un’opera ambiziosa che probabilmente non tutti capiranno nella complessità di chi l’ha studiata, elaborata, prodotta. Un connubio fra autori, art director, grafico e stampatore che va preso ad esempio. Un’unità di vedute difficilmente raggiungibile se uno non crede nella valorizzazione della fatica e della creatività degli altri.

Abbiamo già detto che è un capolavoro: la qualità delle 193 foto inedite di Mirco non è da mettere in discussione. La difficoltà del fotografo era scegliere la sequenza con la quale pubblicarle in una storia che non aveva bisogno di parole. E non è casuale il fatto che ci siano due libri in uno: la prima lettura è quella di sfogliare pagina dopo pagina gustandosi le fotografie.

La seconda lettura è quella dedicata ai racconti e alle emozioni di Borghi e alle confidenze raccolte da Marco: un approfondimento sulla personalità di un personaggio che stava sbocciando nella MotoGP. Un ragazzo che non ha fatto in tempo a diventare un campione, ma che ha lasciato un segno profondo della sua presenza.

I testi sono racchiusi in pagine di un formato più piccolo, su una carta velina avana, e rompono la sequenza delle foto. Gli scritti smarginano dal foglio, quasi che le parole vogliano uscire dalla pagina e cerchino le dita di chi avidamente vuole voltare pagina.

È un libro "alchemico" che soddisfa i fan di Simoncelli, ma è un’opera che si fa amare da chi apprezza la qualità di stampa e conosce l’arte della fotografia. La lettura dell’opera, infatti, si trasforma in un’esperienza sensoriale: anche chi non è esperto di tipografia comprende che il libro è stato concepito per associare alla vista delle immagini inedite, il piacere del tatto.

Non è una sensazione immediata, perché nel percorso delle 242 pagine s’incontrano cinque tipi di carta di alta qualità (Magnovolume, lucida, usomano, ruvida, perlata + velina) in undici grammature diverse. Un rompicapo per lo stampatore (Graficart di Treviso) risolto brillantemente, perché ciascuna immagine è stata esaltata anche dal supporto in una sorta di crescendo rossiniano.

Lazzari ha scelto una foto dopo l’altra sapendo perfettamente su quale carta sarebbe stata stampata. Un esercizio impegnativo perché la scansione delle immagini ha inseguito la storia di Marco, ma la cronologia s’è intrecciata anche con i diversi supporti proposti in grammature diverse e con lavorazioni che hanno portato all’uso di pantoni e alle pigmentazioni d’argento.

E non è tutto. Perché grazie al QR Code pubblicato nel frontespizio de “Il silenzio” i fortunati possessori del libro avranno la possibilità di entrare nella parte multimediale, grazie al sito www.ilsilenzio58.it, per scoprire un altro capitolo di quest’opera innovativa ed ambiziosa.

La voce degli autori registrata nei podcast rivela fatti, misfatti e retroscena delle singole immagini contrassegnate dalla “droleria” a bordo pagina (una cuffia) regalando la terza lettura (acustica) del libro. Il viaggio alla scoperta del SIC vale più dei 212 euro che costa una copia numerata dell’opera.

La copia numero 1 e 2011 appartengono ai due autori, mentre la 58 è stata assegnata alla Famiglia Simoncelli. Le restanti 2008 copie (il numero celebra l'anno del titolo mondiale in classe 250 di Marco: come se ci sia anche una numerologia niente affatto casuale) sono disponibili e sono state numerate a mano. E si può scegliere la copia che si preferisce per avviare un viaggio che si può definire "iniziatico" nel bello...

Il SILENZIO

di Mirco Lazzari e Enrico Borghi

edito da @officine editore srl

info@officine-editore.com

242 pagine

193 fotografie inedite

formato 23x33 cm

testi in italiano e inglese

prezzo 212 euro