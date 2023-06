Il peggior di risultato di Marc Marquez in 161 gare in MotoGP

"Infortunio a parte, questo è il momento peggiore della mia carriera sportiva", ha ammesso Marc Marquez sabato al termine della Sprint del Gran Premio d'Olanda, nella quale ha potuto tagliare il traguardo solo in 17° posizione. Il suo peggior risultato da quando è nella classe regina, nella quale ha debuttato nel 2013 e nella quale ha accumulato più di 160 gare.

Anche se le statistiche ci ricordano che in Argentina nel 2018 Marquez è stato 18°, il suo peggior risultato di sempre, dobbiamo tenere conto che quella gara a Termas de Rio Hondo, oltre a svolgersi in condizioni di bagnato, ha avuto diversi fattori. Marc ha avuto un contatto con Valentino Rossi e ha fatto cadere il pesarese, il che ha comportato una penalità di ride through per il pilota della Honda. A metà gara, un'altra bizzarra manovra di Marc con Aleix Espargaró è stata sanzionata con l'obbligo di cedere una posizione e, dopo la bandiera a scacchi, gli è stata inflitta una penalità di 30 secondi per l'incidente con il #46.

È il giorno in cui Marc andò al box di Rossi per scusarsi e Uccio Salucci non lo fece entrare, il pomeriggio in cui Rossi disse "Marquez mi fa paura". Quella domenica Marc, nonostante tutto questo trambusto, ha tagliato il traguardo quarto, dietro al vincitore Cal Crutchlow, Johann Zarco ed Alex Rins, ma con il mezzo minuto di penalità è arretrato al 18° posto in classifica, posizione in cui quindi non ha mai tagliato il traguardo.

In realtà, il 17° posto di sabato ad Assen è il peggior risultato della carriera di Marquez in MotoGP. Il pilota della Honda ha disputato 158 Gran Premi più tre gare Sprint, per un totale di 161 gare, e solo in nove occasioni il catalano si è piazzato al di fuori dei primi dieci.

Per intenderci. La prima volta che Marc è stato fuori dalla top ten è stato nel 2014: quell'anno ha concluso 15° il GP di San Marino e 13° quello di Aragon; nel 2016 è stato 13° in Francia e 11° in Malesia; due anni dopo, nel 2018, è arrivato 18° in Argentina e 11°, sempre in Malesia.

Dopo l'infortunio del 2020, che lo ha tenuto fuori per quasi due anni, Marc ha registrato solo un paio di risultati fuori dalla top 10, quando è arrivato 15° in Austria 2021 e sabato scorso, quando è stato 11° nella Sprint al Sachsenring, dove non ha corso alla domenica.

Questo sabato, ad Assen, il pilota di Cervera è partito 17° in griglia e, sebbene sia riuscito a superare alcuni piloti nei primi giri e a guadagnare posizioni, è gradualmente tornato in quella posizione, la peggiore della sua carriera in quello che è sicuramente il momento peggiore e più critico della sua vita sportiva.