Il Mooney VR46 Racing Team svelerà le sue Ducati il 24 febbraio

I nuovi arrivati in MotoGP del Mooney VR46 Racing Team sveleranno, insieme ai loro piloti titolari, i colori delle Ducati con cui debutteranno nella classe regina. Con qualche giorno di ritardo rispetto alle altre squadre della griglia della MotoGP, la presentazione della squadra di Valentino Rossi avverrà dopo il test di Mandalika, il 24 febbraio.

Questa sarà l'ultima presentazione della classe regina, convocata dopo la conclusione della seconda e ultima giornata di test ufficiali sul circuito stradale. La presentazione avrà un carattere virtuale e sarà trasmessa sui canali Facebook e Youtube del team, a disposizione di tutti gli appassionati che vorranno vedere come saranno le Desmosedici GP di Luca Marini e del debuttante Marco Bezzecchi, quest'ultimo su un modello 2021.

Lo scorso gennaio, il VR46 Racing Team ha annunciato ufficialmente la sua nuova partnership con Mooney, il main sponsor della squadra per la prossima stagione. Meno di un mese dopo, Marco Bezzecchi era sulla sua Ducati per lo shakedown ed il test ufficiale a Sepang, giornate interessanti per il romagnolo, migliore tra i rookie al termine della giornata conclusiva, che ha potuto raccogliere informazioni preziose su cui lavorare in vista della prima gara dell'anno, prevista per il 6 marzo in Qatar.

Luca Marini, fratello del ritirato Valentino Rossi, ha a sua preso parte al test, scoprendo per la prima volta la sua GP22. Marini ha chiuso undicesimo nella giornata conclusiva in Malesia, cinque posizioni davanti al suo compagno di squadra e collega italiano.

Il team schiererà anche Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli in Moto2, mettendo due Kalex a loro disposizione.

MotoGP 2022: le date delle presentazioni dei team

Data Squadra Posto 15 gennaio Gresini Racing Faenza 24 gennaio WithU Yamaha RNF Verona 27 gennaio Red Bull KTM Factory Racing Online 27 gennaio KTM Tech3 Online 2 febbraio Pramac Ducati Online 4 febbraio Suzuki Malesia 4 febbraio Monster Yamaha Malesia 7 febbraio Ducati Online 8 febbraio Repsol Honda Online 9 febbraio

LCR Honda Online 10 febbraio Aprilia Online 24 febbraio VR46 Online