Il Mondiale MotoGP riparte con il mirino sulla Honda

Nonostante il clamoroso errore commesso nell'ultima tappa del calendario, ad Assen, più di un mese fa - l'incidente con Aleix Espargaro nelle prime fasi di gara - la forza di Fabio Quartararo fino a quel momento lo aveva posto in una posizione quasi irraggiungibile per il resto degli avversari della MotoGP, che lo vedevano troppo lontano.

"Il problema è che Fabio è più veloce di me la domenica", ha ammesso Aleix Espargaro al Sachsenring, prima della gara olandese. Il pilota dell'Aprilia è secondo in classifica generale, a 21 punti da "El Diablo", e la fiducia che ha dimostrato nella sua migliore stagione in MotoGP significa che è l'unico pilota che potrebbe essere in grado di sfidare il pilota della Yamaha per la corona.

Terzo in classifica è Johann Zarco, ma il distacco del pilota della Ducati Pramac dal connazionale supera già i due Gran Premi (58 punti). Pecco Bagnaia, invece, è ancora più indietro - è quarto, a 66 punti da Quartararo - e quindi solo un'ampia debacle da parte di chi lo precede potrebbe dare qualche possibilità al pilota della Ducati.

In questo contesto, la Honda è al centro dell'attenzione se si considera il buco nero in cui si trova il marchio dell'ala dorata, con la peggior stagione della sua storia. Una sensazione convalidata dai numeri: è in fondo alla classifica riservata ai costruttori e il suo pilota piazzato meglio è Marc Márquez (13°), nonostante abbia saltato cinque delle undici gare disputate finora.

Dopo aver subito una quarta operazione all'omero destro due mesi fa, il recupero del suo braccio sembra essere sulla buona strada, o almeno questo è ciò che si può intuire dai contenuti che pubblica sui social network durante i suoi allenamenti.

La Honda spera di vederlo in sella prima della chiusura del Mondiale a Valencia, all'inizio di novembre, ma soprattutto vuole avere il suo parere sulla moto nuova nei test che dovranno essere effettuati prima dell'inverno. Che Marquez possa partecipare ai test dopo la gara di Misano, tra un mese, sembra difficile, mentre è molto più fattibile vederlo nei test che si terranno a Cheste dopo l'ultimo appuntamento della stagione 2022.

In attesa di vedere come evolverà la situazione del #93, l'aspetto più sorprendente riguarda i contratti che verranno firmati nel box del team factory Honda: LCR ha annunciato l'ingaggio di Alex Rins e si prevede che presto farà lo stesso con Ai Ogura al posto di Takaaki Nakagami.

Da un lato c'è l'arrivo di Joan Mir come compagno di squadra di Marquez, una questione che si è trascinata più a lungo di quanto il maiorchino avrebbe voluto dopo la decisione della Suzuki di lasciare il campionato a fine stagione, perché ha messo il costruttore di Tokyo nella posizione più forte nelle trattative con il #36.

Allo stesso tempo, HRC deve anche rinnovare il contratto con Repsol come main sponsor della sua squadra di riferimento, cosa che poteva essere data per scontata qualche mese fa, ma che sta richiedendo più tempo del previsto.