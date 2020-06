Il manager di Pol Espargaro ammette: "Non abbiamo un piano B"

Dopo aver cercato di nascondere la trattativa tra la Honda e Pol Espargaro, con una timida smentita, il manager del pilota della KTM, Homer Bosch, ha ammesso apertamente la cosa in un'intervista radiofonica, dicendo: "L'accordo da firmare con Honda potrebbe essere vicino".

La notizia, pubblicata da Motorsport.com il 4 giugno, trova sempre più conferme, e questa volta è stato proprio il manager del pilota ad ammettere che, in questo momento, guidare per la Honda nel 2021 sia l'unico piano del più giovane dei fratelli Espargaro.

"Pol è stato molto chiaro, ha detto che la Honda è la moto che tutti vogliono. C'è un legame emotivo con KTM, con un progetto con cui è cresciuto. Non è un passo facile" ha detto Bosch in un'intervista rilasciata domenica a Radioestadio del Motor, su Onda Cero.

L'accordo tra il marchio austriaco e Danilo Petrucci, emerso la scorsa settimana, non ha fatto altro che riconfermare che quello tra Pol e la Honda vada ormai considerato come cosa fatta.

"Se è vero, cosa che non so, questo aiuterebbe Pol a prendere la sua decisione" ha detto il manager.

"Le conversazioni sono in fase avanzata, non saprei dire una percentuale, perché entrano in gioco diversi fattori che devono adattarsi. E' vero che Pol vuole andare alla Honda, che è una moto con la quale si troverebbe bene, ma d'altra parte c'è ancora un grande legame con KTM" ha insistito, anche se teoricamente a Mattighofen hanno già firmato con il suo sostituto.

Uno dei fattori che sta rallentando l'annuncio del trasferimento di Pol alla Honda è una clausula del contratto che impedisce al pilota di annunciare il suo futuro senza il permesso della squadra attuale. Questa clausula potrebbe scadere a luglio, anche se alcuni suggeriscono addirittura il 15 settembre. Su questa cosa però Bosch non si è sbilanciato troppo.

"Una cosa è ciò che è scritto sui giornali e un'altra è ciò che viene concordato con il team. Quello che c'è scritto sui giornali è per quando le cose vanno male, ma non è così, perché siamo stati chiari fin dall'inizio, comunicando tutto alla KTM. Non so quando decideranno di renderlo pubblico, dipende da loro e dal pilota. Ci può essere una data impostata, ma non ci farei molto caso" ha spiegato il manager del pilota.

"Non abbiamo un piano B" ha aggiunto, ribadendo che correre con la Honda è l'unica intenzione di Pol per il 2021 ed escludendo quindi l'opzione Ducati, che in realtà non è mai stata troppo realistica.

Un altro dei dubbi legati alla firma di Pol con Honda è se questa abbia avuto il consenso o la conoscenza da parte di Marc Marquez e della sua famiglia, visto che costerebbe il posto in HRC al fratello Alex. In questo senso, il manager del pilota di Granollers è parso piuttosto tranquillo.

"Immagino che Marc accoglierà Pol in Honda proprio come ha fatto con suo fratello. Ha già dimostrato di essere un grande professionista, sia in pista che con i suoi compagni di squadra. Allo stesso modo capisco che tutti i piloti vogliano vincere e battere il proprio compagno per prima cosa. E così sarà" ha concluso Bosch.