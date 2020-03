Il coronavirus blocca Ducati e Aprilia: moto ferme in Qatar

Il coronavirus sta creando seri problemi alla MotoGP, che ora deve fronteggiare un nuovo inghippo. La decisione di stoppare il Gran Premio del Qatar, infatti, ha messo nei guai Aprilia e Ducati. Le due squadre italiane, come tutti gli altri team, hanno le proprie moto ferme a Losail.

Per questioni economiche, infatti, dopo i test tutti i costruttori hanno deciso di lasciare tutto in Qatar visto che il primo Gran Premio dell'anno si sarebbe dovuto disputare lì. Con l'annullamento della gara di MotoGP però si sono venuti a creare due grandi problemi.

Per prima cosa, Ducati e Aprilia, avendo del personale quasi esclusivamente italiano, hanno difficoltà ad inviare degli addetti a Losail per organizzare il trasferimento delle moto. Secondo le nuove direttive del governo qatariota infatti tutte le persone che sono state negli ultimi 14 giorni giorni in Italia vengono tenute in quarantena per 14 giorni.

Questo però non è l'unico problema che le due case devono fronteggiare. L'inizio del Mondiale, infatti, è molto incerto. Attualmente la MotoGP dovrebbe scattare da Austin, ma visti i recenti avvenimenti non è detto che l'inizio del campionato non possa slittare addirittura direttamente al GP di Jerez del 3 maggio.

Ciò vuol dire che qualora Aprilia e Ducati riuscissero anche ad organizzare il trasferimento delle proprio moto, attualmente non saprebbero con certezza dove mandarle. Quest'ultimo problema in verità riguarda anche tutte le altre case. Con molta probabilità il marchio di Borgo Panigale si affiderà agli uomini di Avintia per il trasferimento delle GP20, resta da capire invece come deciderà di muoversi l'Aprilia. In Suzuki, invece, si era deciso già in precedenza di lasciare alcuni uomini a Losail per evitare problemi di questo tipo. Insomma la situazione in MotoGP sembra davvero intricata e per tutte le squadre sono giorni davvero molto concitati.

