Il box numero 9 in Qatar aspetta già Marc Marquez

In attesa di un annuncio ufficiale da parte della Honda, ci sono molte indicazioni che Marc Marquez sarà al via della stagione 2021 della MotoGP, che prenderà il via il prossimo fine settimana sul tracciato di Losail.

Un nuovo indizio, che è inconcludente ma incoraggiante, è che il team Repsol Honda ha allestito il box con i nomi dei due piloti titolari, il nuovo arrivato Pol Espargaro e l'attesissimo #93.

Che il nome di Marc appaia sulla porta del box numero 9 di Losail non conferma nulla, ma è certamente un segnale di ottimismo da parte della squadra, che attende il pilota di Cervera dopo il suo lungo stop per infortunio.

Marquez si è fratturato l'omero destro nel Gran Premio di Spagna dello scorso anno, il 19 luglio a Jerez, e da allora è stato sottoposto a tre interventi chirurgici, il più recente il 3 dicembre.

Dopo un lungo periodo di sei mesi senza evidenti segnali di recupero, Marc ha iniziato a fare dei rapidi progressi a partire dal mese di febbraio. La scorsa settimana ha ottenuto dai medici che lo hanno operato l'ultima volta il via libera per tornare in sella ad una moto e nel frattempo si è già dato parecchio da fare.

Martedì il pilota catalano ha trascorso l'intera giornata al Circuit de Catalunya di Barcellona su una RC213V-S, la stessa supersportiva che ha guidato anche ieri a Portimao per un'altra giornata di test.

Al momento, l'impressione è che il pilota si senta più forte ogni giorno e tutto fa pensare che, anche se siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale, venerdì prossimo sarà regolarmente in pista nelle FP1 del Gran Premio del Qatar, il primo della stagione.

