I piloti osservano i miglioramenti della Curva 10 a Barcellona

Il Circuit de Catalunya ha effettuato una modifica alla Curva 10, il punto più controverso del tracciato inaugurato agli inizi deli anni Novanta. Nel disegno originario, l’angolo era un curvone pensato per la Formula 1 e per la MotoGP, ma con una via di fuga ridotta. Pian piano che le macchine e le moto aumentavano la loro velocità, questo punto della pista ha perso pian piano la sicurezza, soprattutto per lo scarso spazio fino alle barriere. Nel 2004, per esigenze della Formula 1, è stata costruita una variante, un rettilineo che tagliava la curva originale e che veniva usato solo nelle gare delle monoposto, che effettuavano una decelerazione da 300 a 100 km/h all’arrivo in quel punto.

La motoGP ha continuato a utilizzare la curva originale, ma dopo l’incidente mortale di Luis Salom nel 2016, il campionato ha adottato il layout della Formula 1 nel 2017. Nonostante fossero stati fatti alcuni lavori per creare delle vie di fuga, la curva 10 non piaceva ai piloti, perciò il Circuit ha deciso di effettuare una modifica sicura che facesse al caso sia di Formula 1 sia di MotoGP.

I lavori si sono conclusi ad inizio febbraio e sono stati sottoposti alla valutazione tecnica di FIA e FIM una settimana dopo. Cosa più importante, anche i piloti hanno dato la loro approvazione dopo averla provata. Questo mercoledì infatti, il Circuit de Catalunya ha ospitato un test privato con moto di serie per i piloti del mondiale, che hanno potuto provare il nuovo layout della curva 10, la nuova via di fuga e le nuove barriere di sicurezza.

Joan Mir, campione del mondo MotoGP e pilota Suzuki, ha dato il suo ok. “La nuova curva mi è piaciuta, è stata migliorata la sicurezza che la pista è molto più fluida. Era molto importante venire qui e provare i cambiamenti, quindi già abbiamo le traiettorie per quando torneremo per il gran premio”.

Pol Espargaro, nuovo pilota Repsol Honda, ha fatto notare che il disegno del nuovo angolo offre più sicurezza: “Ora ci divertiremo molto con questa nuova curva che ci piace davvero. Spero che possiamo correre con il pubblico sulle tribune, ne abbiamo bisogno”.

Il nuovo pilota del team Ducati ufficiale Jack Miller ha sottolineato: “La nuova curva ti permette di far scivolare di più la moto, ci si diverte di più. La combinazione di tutto è perfetta. È stato fantastico provare la nuova curva, è tornata come prima, è bello”.

“Voglio fare i complimenti al Circuit per la nuova curva, è un enorme miglioramento. La precedente era più complicata per le moto e ora torna ad essere come prima, ma con maggiore sicurezza”, ha dichiarato Aleix Espargaro, pilota Aprilia.

Non solo per i piloti delle moto il cambiamento è positivo. Dopo i test delle due ruote, Marc Gené è sceso in pista con una Ferrari stradale per valutare la nuova configurazione della curva 10. “Mi piace molto”, ha dichiarato il tester del Cavallino Rampante sui suoi social.