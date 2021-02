I piloti Ducati MotoGP si divertono sulle Panigale V4 a Jerez

In attesa di saltare sulla Desmosedici GP all'inizio del mese prossimo in Qatar, i piloti della Ducati in MotoGP si sono ritrovati tutti a Jerez de la Frontera per iniziare a togliersi di dosso la ruggine lasciata dalla pausa invernale in sella alle Panigale V4 stradali.

Mentre il collaudatore Michele Pirro completava i primi chilometri in sella al nuovo prototipo di MotoGP, in Andalusia era presente lo squadrone Ducati al completo: i due piloti ufficiali, Jack Miller e Pecco Bagnaia, quelli del Pramac Racing, Johann Zarco e Jorge Martin, ed infine i due rookie italiani di Esponsorama, Enea Bastianini e Luca Marini.

Purtroppo, non sono stati particolarmente fortunati, perché il maltempo gli ha permesso di scendere in pista solo nel pomeriggio di ieri invece che per due giornate intere. Tuttavia, il bilancio che hanno tracciato i tre italiani alla conclusione del test è parso piuttosto positivo.

"E' stato molto bello. Abbiamo avuto un po' di sfortuna, perché a questo punto avremmo già potuto fare il secondo giorno di test, ma abbiamo fatto solo un pomeriggio. Siamo comunque riusciti a fare 80 giri, quindi abbiamo girato moltissimo", ha detto il più esperto dei tre, Pecco Bagnaia.

"Sono davvero contento, perché mi mancavano queste sensazioni e la V4 è una moto molto vicina alla MotoGP a livello di sensazioni. Sono molto contento, perché avevo veramente voglia di tornare in moto", ha aggiunto.

Per il campione del mondo in carica della Moto2, Enea Bastianini, questa prima presa di contatto è stata molto interessante: "La mia prima impressione è tanta potenza e tanto divertimento. Mi aspettavo una moto più stradale e invece è molto pistaiola. Mi trovo molto bene e siamo riusciti a fare abbastanza giri, anche se il tempo era così così. La pista però era abbastanza asciutta e alla fine ci siamo divertiti molto".

Entusiasta anche Luca Marini: "Una sensazione incredibile. Dopo un po' di mesi fermo, quando risali sulla moto fa sempre un'impressione diversa. Tra l'altro questa volta sulla Panigale: è incredibile la potenza che ha, soprattutto quando usi terza e quarta è veramente impressionante".

"Purtroppo siamo riusciti a girare solo un giorno, ma sono stati circa un'ottantina di giri molto intensi. Abbiamo fatto anche un ultimo run tutti insieme per divertirci un po' ed è stato bello. Un gran livello, gli altri vanno fortissimo, ma anche io sono andato forte, quindi sono molto contento di questo primo approccio sulla Panigale e spero di riprovarla presto, appena possibile", ha concluso.