I fan della MotoGP potranno sponsorizzare i fratelli Marquez

Il Gresini Racing è una delle squadre storiche della MotoGP e con l'arrivo in questa stagione dell'otto volte campione del mondo Marc Marquez, che si è unito al fratello Alex, è diventato uno dei team più popolari del Mondiale.

Ora, la squadra italiana ha collaborato con MotoGP Guru e la filiale di Animoca Brands SPORTPASS per lanciare il primo programma di sponsorizzazione riservato ai fan. Il programma consentirà ai fan della MotoGP di acquistare e possedere un esclusivo pacchetto personale della squadra, con quattro livelli di sponsorizzazione, a partire da un prezzo ragionevole di 125 euro.

In cambio, i fan potranno godere di una serie di vantaggi esclusivi, come esperienze VIP nel paddock, vedere il proprio nome sulle moto, sui siti web del team, sui muri dedicati agli sponsor, o essere invitati ad eventi esclusivi, come zoom call con i membri del team, merchandising speciale personalizzato e la possibilità di vincere una Ducati Panigale V4S, la moto di prova ufficiale utilizzata da Marc Márquez nelle sue sessioni di allenamento private.

I tifosi sponsor riceveranno anche esclusivi pass digitali, oggetti da collezione, inviti e badge, nonché l'accesso ad altri contenuti esclusivi dello sponsor, il tutto tramite il canale di registrazione fanpower.gresiniracing.com.

Un'iniziativa innovativa

"Abbiamo sempre avuto una base di fan incredibilmente fedele, non solo della squadra, ma anche dei molti piloti che hanno ottenuto successi con i nostri progetti. Non potremmo essere più felici di essere la prima squadra a consentire ai veri fan di diventare sponsor e di rendere questa iniziativa disponibile a livello globale", spiega Carlo Merlini, Direttore Commerciale e Marketing di Gresini Racing.

"Siamo desiderosi di innovare e di impegnarci in modi nuovi ed entusiasmanti", osserva, a proposito di questo modo innovativo di avvicinare i fan alla sponsorizzazione del team.

"È una novità mondiale in questo sport; abbiamo collaborato con Gresini Racing per avvicinare ancora di più i fan alla squadra ed ai piloti che sostengono, e per farlo utilizzando la tecnologia più recente per fornire sicurezza di proprietà e valore", spiega Jordan Fogerty, CEO di SPORTPASS. "Ci aspettiamo che la piattaforma SPORTPASS e il valore che offre ai fan si rivelino un punto di svolta nel modo in cui le squadre e i piloti si connettono con i fan, oltre che con i marchi partner che sono fondamentali per migliorare le esperienze dei fan".

Per accedere a questa innovativa iniziativa del team dei fratelli Marquez, il Gresini Racing, è sufficiente andare sul loro canale (fanpower.gresiniracing.com/registration) per registrarsi e scoprire i diversi livelli di sponsorizzazione disponibili per i fan e trovare quello più adatto ai propri gusti e aspettative.