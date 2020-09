Honda, piove sul bagnato: si ferma anche Stefan Bradl

La stagione 2020 sta assumendo davvero i contorni di un incubo per la Repsol Honda. La squadra ufficiale della Casa Giapponese ha perso quasi per tutto il campionato il suo condottiero Marc Marquez, che ha pagato a carissimo prezzo la frattura all'omero rimediata nella prima gara dell'anno a Jerez e la successiva ricaduta.

Come se non bastasse, la scorsa settimana si è fermato anche Cal Crutchlow, alle prese con un recupero tribolato da un'operazione legata ad una sindrome compartimentale. Ora deve fare i conti anche con lo stop del sostituto del campione del mondo in carica, il tedesco Stefan Bradl, che ha rinunciato a proseguire il weekend del Gran Premio d'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per l'acutizzarsi di un problema al braccio destro.

Da qualche settimana, l'ex campione del mondo della Moto2 lamentava un problema ad un nervo, che a lungo andare portava anche all'intorpidimento della mano destra quando si trovava in sella alla sua RC213V.

Per questo, Stefan lunedì si era sottoposto anche ad una visita di controllo in Germania, con tanto di un leggero intervento chirurgico che aveva evidenziato però un quadro peggiore del previsto, ed aveva saltato i test collettivi di martedì a Misano proprio nella speranza di riuscire a far riposare il braccio ed arrivare pronto all'appuntamento del fine settimana.

Purtroppo il responso della prima sessione di prove libere è stato diverso, perché il fastidio è tornato a manifestarsi in maniera importante e quindi, dopo aver chiuso solamente in 20esima posizione, con un ritardo di 1"6, ha alzato bandiera bianca, come annunciato sui social dalla squadra.

"A causa dei continui problemi al braccio destro, che ostacolano la sua capacità di guidare in maniera sicura e costante, HRC e Stefan Bradl hanno deciso insieme di non partecipare al resto del Gran Premio d'Emilia Romagna. Auguriamo a Stefan una pronta guarigione" spiega il post della HRC.

Questo però offre anche un quadro più chiaro delle difficoltà che ha incontrato fino ad oggi il tedesco, che non ha conquistato neppure un punto, ottenendo solo un 17esima posto nel Gran Premio d'Austria come miglior risultato. E la HRC resta quindi incredibilmente all'ultimo posto nella classifica team, con i soli 16 punti raccolti da Alex Marquez.