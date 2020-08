Honda: Marc Marquez salterà anche il GP di Stiria

Marc Marquez non rientra. Per lo meno, non ancora. Non in questo fine settimana. Ad annunciarlo è stato il team Repsol Honda HRC, che dovrà così fare a meno della sua punta di diamante anche al Gran Premio di Stiria che si terrà in questo weekend sempre sul tracciato del Red Bull Ring, in Austria.

La frattura del braccio riportata nel primo round della stagione 2020 di MotoGP disputato a Jerez de la Frontera ha richiesto un intervento chirurgico il martedì successivo. Marquez ha poi tentato di tornare subito in pista al GP d'Andalusia, a una settimana dall'incidente.

Dopo pochi chilometri, Marc ha poi capito di non essere in grado di correre, ritirandosi dopo le qualifiche a causa di un gonfiore al braccio. Lo stress dovuto alla preparazione del fine settimana ha indebolito la placca di titanio inserita nel braccio durante l'operazione, così Marquez è finito sotto i ferri per la seconda volta dopo aver rotto la placca svolgendo un semplice movimento casalingo.

Il secondo intervento subito lo ha costretto a saltare il Gran Premio d'Austria disputato ieri e vinto da Andrea Dovizioso su Ducati, ma avrà conseguenze anche per il Gran Premio di Stiria, perché Marc non sarà regolarmente in sella alla RC213V del team ufficiale ma sarà costretto a guardare ancora una volta la gara dal divano di casa sua.

Honda ha annunciato che per la seconda gara prevista al Red Bull Ring schiererà ancora una volta Stefan Bradl. Il collaudatore della Honda affiancherà Alex Marquez, il quale continua il suo apprendistato con la MotoGP.

Marc Marquez ora punta al rientro in gara nel primo fine settimana di Misano, che si terrà dall'11 al 13 settembre. Saltando anche il GP di Stiria, per Marquez sarà molto difficile cercare di difendere il titolo iridato. Attualmente il leader del Mondiale è Fabio Quartararo che ha 67 punti, ma poi si dovranno aggiungere (a lui o al nuovo leader) i punti del GP di Stiria di questo weekend. Marquez, invece, è ancora fermo a zero punti dopo la caduta di Jerez de la Frontera.