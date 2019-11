Honda conferma la firma di Alex Marquez: sarà il compagno di Marc

Più di due mesi fa, il più giovane dei fratelli di Cervera aveva annunciato il suo rinnovo con la Marc VDS, squadra con cui ha vinto il titolo della Moto2 in Malesia. Nonostante questo, il buco creato in Honda dal ritiro di Jorge Lorenzo ha modificato gli scenari. E a colmare questo buco sarà proprio Alex, che quindi anticiperà il suo debutto nella classe regina nel 2020.

I due fratelli Marquez divideranno il box della Repsol Honda in quella che sarà una coppia senza precedenti nella storia del Mondiale, dopo che Marc ha chiarito che gli sarebbe piaciuto molto avere accanto il fratello Alex.

Sebbene la Honda abbia inizialmente valutato la possibilità di piazzare Alex nel Team LCR e promuovere Cal Crutchlow nel box Repsol, la cosa avrebbe creato delle difficoltà alla struttura di Lucio Cecchinello e quindi questa opzione è stata scartata, con il #73 che quindi entrerà in Honda dalla porta principale.

L'accordo di un anno è stato firmato proprio oggi nel paddock di Valencia, all'interno dell'hospitality della Honda, al termine di un incontro a cui hanno presenziato proprio il pilota spagnolo, suo fratello Marc ed il manager Emilio Alzamora, mentre sul versante della Casa giapponese c'erano il team manager Alberto Puig ed il presidente HRC Kuwata.

Domani il campione del mondo della Moto2 farà il suo debutto in sella alla RC213V, ma lo farà in sella alla moto del team LCR per iniziare un apprendistato graduale. Anche perché nel box HRC era già stato programmato che avrebbe girato il collaudatore Stefan Bradl al posto di Lorenzo dopo che il maiorchino ha annunciato il suo ritiro. Il debutto nel factory team, con ogni probabilità, dovrebbe quindi avvenire nei test della settimana prossima a Jerez de la Frontera.

In tutto questo balletto, ad avere la peggio è stato Johann Zarco, che a Phillip Island è salito sulla Honda del Team LCR per sostituire l'infortunato Takaaki Nakagami e che inizialmente era considerato il grande favorito per prendere il posto di Lorenzo.

Tuttavia, la volontà della Honda di assecondare il suo pilota di punta ha portato ad un'inversione di marcia che lascia il francese senza una destinazione chiara, almeno per il momento.

Per lui si è prospettata una possibilità in sella ad una Ducati dell'Avintia Racing. Opzione che il due volte campione del mondo della Moto2 aveva scartato inzialmente: "Voglio far parte di un top team e Avintia non lo è. Piuttosto preferisco tornare in Moto2.

In questo senso, se volesse tornare nella classe di mezzo potrebbe essere un pilota appetibile proprio per la Marc VDS orfana di Alex Marquez. Questa mattina però ha avuto un nuovo incontro con i vertici della Ducati, volenterosi di convincerlo ad accettare la proposta Avintia.