Honda aspetta notizie sulla penalità di Marquez: sarà ancora sospesa?

Il team Repsol Honda si aspetta di avere notizie questa settimana in merito alla decisione della Corte d'Appello della FIM sul ricorso presentato contro la sanzione inflitta a Marc Marquez in seguito all'incidente del pilota spagnolo durante il Gran Premio del Portogallo.

Marquez è stato sanzionato subito dopo la gara, svoltasi il 26 marzo, con una doppia long lap penalty da scontare al Gran Premio d'Argentina, che si sarebbe tenuto la settimana successiva. Una decisione che il pilota ha accettato, stando alle sue stesse parole in conferenza stampa dopo la visita al Centro Medico del circuito di Portimao.

Nella stessa notte di domenica, il pilota è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per riparare una lesione alla base del pollice e lunedì mattina la Honda ha annunciato che non sarebbe stato in azione a Termas. Questo ha scatenato la reazione della commissione FIM, che ha emesso una nuova nota che "riscriveva" la sanzione, affermando che dovrà essere scontata nella prossima gara a cui Marc prenderà parte, e non in Argentina come inizialmente stabilito.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda ha deciso di ricorrere in appello, non per la sanzione in sé, ma per la modifica della formulazione della sanzione. Un reclamo che la commissione FIM ha presentato il 30 marzo alla Corte d'appello con sede in Svizzera, che ha deciso di sospendere la sanzione come misura precauzionale in attesa di una decisione da parte dei revisori.

La Honda si aspetta di avere notizie dalla Corte d'Appello questa settimana, anche se è noto che la sanzione è sospesa in via cautelare, quindi se Marquez si ripresenterà questo fine settimana a Le Mans, cosa che si saprà questo martedì, e non ci saranno notizie sul ricorso, Marc non dovrà scontare la doppia long lap penalty in Francia, e dovrà attendere la decisione della Corte.

In ogni caso, Honda ha già avvertito che andrà fino in fondo nelle questioni legali, in termini di ricorsi ed appelli contro la sanzione. Dunque, ogni nuovo sviluppo, se non favorevole agli interessi del team, sarà oggetto di un nuovo ricorso. Cosa che allungherebbe ancora una volta il processo.

Marquez, che è stato ufficialmente iscritto dalla Honda per il Gran Premio di Francia, il millesimo nella storia del Motomondiale, si sottoporrà martedì ad una TAC con il suo team medico di fiducia a Madrid prima di decidere se tentare il rientro a Le Mans questo fine settimana o meno.