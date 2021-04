Honda: a Jerez si rivede Bradl come wild card

Anche se manca ancora la conferma ufficiale da parte del costruttore giapponese, il tedesco, che ha sostituito Marc Marquez in 11 Gran Premi nella passata stagione, e che ha anche corso nelle prime due gare di questa stagione al posto del catalano, sarà nuovamente in sella alla RC213V in Andalusia.

Con Marquez che è tornato nel box Repsol Honda, Bradl assumerà ancora una volta il ruolo di collaudatore del marchio nipponico, indissando i colori HRC.

Lo scorso fine settimana è servito a Marquez anche come sorta di test sulla base della moto che ha ereditato da Bradl, anche se il catalano al sabato ha iniziato ad apportare alcune modifiche per iniziare ad adattarla alle sue caratteristiche.

C'è qualcosa sulla Honda 2021 che non convince del tutto il pilota di Cervera, cosa che ha giustificato sulla base delle sue sensazioni di guida, ma anche delle tante cadute in cui sono rimasti coinvolti i suoi compagni di marchio.

"C'è qualcosa in questa moto che non vedo chiaramente. Ci sono state diverse cadute con questa Honda che non stiamo capendo troppo", ha commentato Marquez dal Portogallo, dove Takaaki Nakagami, suo fratello Alex e Pol Espargaro sono tutti caduti.

Di 31 cadute a cui abbiamo assistito nelle prime tre gare della stagione, 11 hanno visto coinvolti i piloti della Honda. Una cifra che conferma che il prototipo giapponese è al momento il più critico da guidare della griglia. Soprattutto se si considera che anche la Ducati ha accumulato 11 cadute, ma con sei moto, quindi due in più rispetto alla Honda. Molte meno le cadute degli altri marchi con quattro moto: cinque per la KTM e solamente una per la Yamaha.

Pedrosa non correrà a Jerez

Il collaudatore della KTM, Dani Pedrosa, non sarà a Jerez come wild card, anche se lo scorso fine settimana c'erano state delle voci intense in tal senso. Il costruttore austriaco schiererebbe volentieri il catalano accanto ai piloti ufficiali Brad Binder e Miguel Oliveira, ma al momento i pensieri di Pedrosa sono molto lontani da questa idea.

