Holeshot 2.0, Dovizioso non si sbilancia: "Positivo? Speriamo!"

La Ducati ha catalizzato molto l'attenzione nella prima giornata dei test collettivi in Qatar. Accanto alla manopola sinistra della Desmosedici GP sono infatti apparsi due pulsanti, uno verde ed uno rosso, che dovrebbero azionare il dispositivo capace di modificare l'altezza del posteriore anche quando la moto è movimento, perfezionando di fatto il sistema holeshot introdotto in partenza lo scorso anno.

A fine giornata, però, Andrea Dovizioso ha cercato di evitare le domande su questo dispositivo, provando a destreggiarsi con qualche battuta.

"Non sono nuovi, mi sembra strano che ve ne rendiate conto solo adesso. E' una continua evoluzione dei materiali che avevamo a disposizione in Ducati, ma non è quella la priorità in questo momento" ha detto il forlivese.

"I nostri tecnici riescono ad essere particolarmente avanti su questi aspetti. Può essere un nostro punto di forza e dobbiamo cercare di usarlo. Potrebbe essere positivo? Speriamo!".

Il vice-campione del mondo ha sottolineato ancora una volta che in questo momento è più importante capire il comportamento delle gomme e da questo punto ha detto di aver trovato delle risposte positive rispetto alla Malesia, anche se nella classifica odierna occupa solamente l'11esimo posto a causa di una scivolata alla curva 8.

"Dobbiamo continuare a migliorare il feeling con queste gomme. Oggi è andata da subito meglio che in Malesia, ma credo che quest'anno ci sarà qualcosa da capire su ogni pista su cui non abbiamo provato. Non siamo riusciti a provare tutto quello che avremmo voluto, perché abbiamo avuto un problemino e poi sono caduto alla curva 8 a mezz'ora dalla fine" ha detto.

"Peccato, ma soprattutto mi dispiace per i meccanici, che dovranno lavorare molto questa notte. Ma il feeling è buono e il tempo l'ho fatto al 17esimo giro della gomma media. Il passo era quello, quindi non è stata male come prima giornata" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont