Guintoli: "Il congelamento è un bene per la Suzuki"

A causa della pandemia del Coronavirus, i costruttori di MotoGP hanno deciso l'anno scorso di congelare lo sviluppo. Dunque, tranne che per alcuni dettagli, le moto 2021 saranno molto simili a quelle della scorsa stagione. Il collaudatore della Suzuki, Sylvain Guintoli, crede che dovrebbe essere un vantaggio per loro.

"C'è un blocco dello sviluppo. E' un bene per noi perché siamo molto contenti della nostra moto, ma stiamo ancora lavorando per il futuro", ha detto Guintoli, che è più preoccupato semmai dall'addio di Davide Brivio.

Il manager italiano ha accettato l'offerta dell'Alpine che lo porterà in F1 e si è dimesso da team manager della Suzuki. Brivio è stato determinante nella crescita del marchio di Hamamatsu dopo il suo ritorno in MotoGP nella stagione 2015, guidandola al suo primo titolo nella classe regina dopo 20 anni, ottenuto nel 2020 con Joan Mir.

"Per la Suzuki sarà diverso, perché Davide ha lasciato la squadra. Mi è piaciuto lavorare con lui e lo ringrazio per avermi portato nel team. Abbiamo condiviso dei bei momenti", ha ricordato Guintoli, al quale l'occasione di diventare collaudatore era stata data proprio da Brivio.

Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP

Originariamente, Guintoli era stato ingaggiato per sostituire Alex Rins quando si è infortunato nel 2017. All'epoca, il francese correva con la Suzuki nel British Superbike (BSB), ma è offerto per il ruolo di collaudatore e da allora ha assistito lo sviluppo della GSX-RR.

Secondo Guintoli, la Suzuki ha raggiunto un grande equilibrio sulla sua moto: "L'equilibrio è stato decisivo. In effetti, è la caratteristica più importante, perché alla fine queste moto sono troppo potenti per i circuiti e per il grip a disposizione. Quindi la chiave del successo è sfruttare al massimo ciò che si ha a disposizione ed ottenere il massimo", ha detto.

