Gresini è cosciente, ma rimane sedato per la ventilazione

Fausto Gresini rimane ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere risultato positivo al COVID-19 pochi giorni prima di Natale e ad un successivo peggioramento delle sue condizioni, che ne hanno richiesto prima il ricovero in ospedale e poi quello in rianimazione.

Per qualche giorno al manager imolese è stato indotto anche il coma farmacologico, ma ora la situazione ha avuto un leggero miglioramento. Fausto è cosciente, ma rimane sedato per permettere la ventilazione meccanica.

Di seguito, ecco il testo integrale del comunicato stampa che è stato diffuso dal Gresini Racing questa mattina:

"Breve dichiarazione del medico del Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna sulle condizioni di Fausto Gresini. Il Team Principal della Gresini Racing non è più in coma farmacologico. È cosciente, ma rimane sedato per tollerare la ventilazione meccanica.

Dottor Nicola Cilloni: "Le condizioni cliniche di Fausto Gresini sono ancora caratterizzate da importante insufficienza respiratoria. Gli esami eseguiti hanno rilevato che la polmonite interstiziale è ancora presente e rende necessario mantenere la ventilazione meccanica e una moderata sedazione. Questo permette di mantenere la quantità di ossigeno nel sangue sufficiente".

Seguiranno aggiornamenti".