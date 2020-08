Crash Vinales: la tuta ha sopportato un impatto di 23,4g!

Come già avvenuto con altri grandi incidenti occorsi nelle ultime stagioni, Alpinestars ha reso pubblici i dati del comportamento dell’airbag durante la caduta del pilota al Gran Premio di Stiria. L’airbag, installato obbligatoriamente sulle tute, si è aperto per proteggere lo spagnolo della Yamaha nel momento in cui si è gettato dalla moto in corsa a causa della perdita dei freni.

La sua M1 si è schiantata sugli airfence della prima curva, mentre Vinales ha avuto la prontezza ed il coraggio di evitare danni fisici ben peggiori. Fino ad ora si sapeva che il pilota Yamaha si fosse lanciato dalla moto alla curva 1 del Red Bull Ring all’inizio del 17esimo giro quando andava a più di 200 km/h. Il catalano si è rialzato uscendone illeso nonostante il duro colpo contro l’asfalto. La moto invece è andata distrutta con un principio di incendio nelle barriere di protezione.

Dopo la gara, Vinales ha spiegato di essersi trovato senza freni e Yamaha non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Tuttavia, Motorsport.com ha saputo che la M1 #12 è stata l’unica moto della Casa di Iwata a non aver incorporato il nuovo sistema di frenata che Brembo aveva raccomandato di utilizzare a tutta la griglia della MotoGP. Nemmeno Joan Mir ne ha usufruito sulla sua Suzuki.

Secondo i dati pubblicati da Alpinestars, Vinales si è lanciato esattamente nel momento in cui andava a 218 km/h e quando ha colpito l’asfalto si è aperto l’airbag. Il catalano ha sopportato una decelerazione di 23,45g ed è scivolato lungo l’asfalto per 4,8 secondi, con una capriola che è durata 1,9 secondi.

