Gli Espargaro spiegano il loro contatto in Q2

Aleix stava facendo un giro lanciato davanti alla KTM del fratello nelle fasi finali delle qualifiche, quando quest'ultimo ha tamponato l'Aprilia all'ultima curva.

Pol Espargaro ha rotto una delle ali della carena della sua RC16, mentre Aleix è stato costretto ad interrompere la Q2 a causa di un forte colpo alla caviglia destra.

"Non capisco davvero" ha detto Aleix riguardo al fatto che Alex Marquez stesse procedendo così lentamente durante la Q2.

"Alex era in mezzo alla pista e ho dovuto rialzare la moto per evitare il contatto. A quel punto Pol mi ha colpito".

"Stavo spingendo, in quel giro ho fatto il mio best nel T1 e all'ultima curva Alex era proprio in mezzo alla traiettoria".

"Forse ero un po' largo in inserimento, stavo rischiando tutto ed ho dovuto rialzare la moto. Quando Pol mi ha colpito, le nostre qualifiche erano finite".

"Ma davvero non capisco come un pilota di MotoGP possa andare così piano in un punto come quello" ha concluso il pilota dell'Aprilia, che domani schiererà la sua RS-GP in nona posizione.

La Direzione Gara ha convocato entrambi gli Espargaro per discutere dell'incidente, anche se Pol ha preferito non fare ulteriori commenti, perché pensa che ultimamente le sue parole vengano distorte dalla stampa.

"Volevo fare un giro veloce nella Q2 e stava andando molto bene fino all'ultima curva. La previsione sul cruscotto era 1'47"4, quindi un tempo buono per andare in seconda fila".

"Poi c'è stato l'incidente all'ultima curva e, mi dispiace, ma non ne parlerò. Non voglio parlare di altri piloti, perché ultimamente le mie parole su altri sono state distorte e non voglio finire di nuovo nei guai. Saprete dalla direzione gara se ci saranno provvedimenti".

Marquez, dal canto suo, ha spiegato che stava proprio cercando di non intralciare i due Espargaro, quindi non ritiene di dover subire alcuna penalità.

"Non so cosa sia successo" ha risposto Marquez quando gli è stato domandato dell'incidente.

"Stavo cercando di andare dietro a Vinales, ma poi ho visto che stavano arrivando Aleix e Pol, quindi non volevo stare in mezzo. Io mi sono allargato, ma anche loro sono andati larghi o un po' lunghi in frenata".

"Così Aleix ha chiuso il gas e Pol lo ha centrato. Comunque non credo che Aleix fosse distratto, quindi non penso che debbano essere date delle penalità".