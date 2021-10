Giovedì su Sky c'è il "Rossi Day" per l'ultima Misano di Valentino

Sarà una settimana unica su Sky Sport MotoGP: interviste, dirette fiume e appuntamenti speciali saranno al centro della programmazione dedicata al GP di casa, che vede Valentino Rossi correre per l’ultima volta sul circuito di casa a Misano.

Si parte già oggi con le ricche finestre di approfondimento previste sul canale all news Sky Sport 24, che ospiterà in collegamento live piloti, team manager e volti noti del mondo del paddock.

Domani, martedì 19 ottobre, alle 19.45 su Sky Sport MotoGP, in onda lo speciale “Social Media Rider”, la nuova rubrica curata da Rosario Triolo che raccoglie tutte le attività social dei piloti del Motomondiale, raccontando le curiosità dietro ad alcuni post o stories pubblicate in settimana. Alle 20, il primo passaggio di “On The Road Again”, con Guido Meda che insieme al manager e imprenditore Luca Cordero di Montezemolo percorre la mitica strada che porta da Bologna al passo della Futa. Da qui passava la Millemiglia, e i due ne approfittano per ricordare e rievocare gli anni dei successi sportivi dell’uomo che un tempo era simbolo della Ferrari.

Alle 20.30, poi, appuntamento con “Reparto Corse”, condotto da Dario Nicolini, ospite in studio Paolo Beltramo.

Mercoledì 20 ottobre, altri due magazine nella programmazione speciale di Sky Sport MotoGP: alle 19.15 una sintesi della British Superbike dal circuito di Brands Hatch, tappa conclusiva della stagione 2021 (telecronaca di Alessio Piana) e alle 20.15 il “SBK Magazine – Argentina”, che ripercorre il weekend in pista per il Round di Superbike sul circuito di San Juan Villicum.

Giovedì 21 ottobre Sky Sport MotoGP avrà una programmazione fiume dedicata all’ultima gara di Valentino Rossi: dalle 15 alle 19.30, un intero pomeriggio in diretta dal circuito e dal paddock di Misano con il “Rossi Day” e interviste e contenuti esclusivi tra i quali un’intervista a Stefania Palma (mamma di Valentino) e una a Graziano Rossi. Non mancheranno anche altri racconti e contributi di piloti dell’Academy VR46 come Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini, oltre alle testimonianze di Alberto Tebaldi e Alessio Salucci, storici amici di Rossi e manager della VR46, di Aldo Drudi (designer dei caschi di Valentino), del dottor Claudio Costa (fondatore della Clinica Mobile) e di Luca Cadalora (tre volte campione del mondo e fino al 2018 personal coach di Rossi in Yamaha). Oltre a questi, tanti altri ospiti interverranno durante la diretta dal paddock di Misano. Da non perdere anche la conferenza stampa delle 17.

Sabato 23 ottobre, alle 17.30 il primo passaggio di “On The Road Again” con Paolo Simoncelli e Guido Meda nella giornata i cui ricorre il decennale della scomparsa di Marco Simoncelli. Giornata nella quale, alle 24, non mancherà l’occasione di rivedere sul canale 208 lo speciale “La regola di Marco”, un racconto sulla vita e la carriera sportiva di Simoncelli attraverso le sue parole e quelle di chi gli è stato vicino in pista e nella vita privata.