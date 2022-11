Giornata di addii in MotoGP: ecco cosa cambia nel 2023

La stagione 2022 della MotoGP si è conclusa domenica con la celebrazione del Gran Premio della Comunità Valenciana. Pecco Bagnaia ha conquistato la sua prima corona nella classe regina, davanti a Fabio Quartararo, e ha fatto tornare il sorriso alla Ducati e al motociclismo italiano.

La domenica pomeriggio e il lunedì, oltre ai festeggiamenti e alle sbornie, sono stati segnati dai saluti. Per la stagione 2023 sono previsti molti cambiamenti di squadre, costruttori, categorie e campionati, in una delle transizioni con più novità degli ultimi tempi.

Volti nuovi in Honda, si pesca in Suzuki per la MotoGP 2023

Honda è uno dei marchi che ha dovuto muoversi di più sul mercato piloti. Marc Marquez sembra finalmente recuperato, anche se per tutta la stagione non c'è stata questa certezza, e alla fine Takaaki Nakagami manterrà il suo posto nel Team LCR, anche se molte voci suggerivano che Ai Ogura potesse prendere il suo posto.

Tuttavia, le altre due moto sono rimaste senza un proprietario, dopo che Pol Espargaro e Alex Marquez hanno deciso di porre fine al loro rapporto con la Casa dell'ala dorata (una rottura non piacevole in entrambi i casi).

Per sostituirli, Alberto Puig ha fatto un giro nel box Suzuki, finendo per rilevare le firme dei suoi due piloti: Joan Mir per il box Repsol ed Alex Rins per quello LCR. Entrambi gli spagnoli si sono trovati alla deriva dopo che la Suzuki ha deciso, a sorpresa e senza preavviso, di lasciare la MotoGP al termine della stagione 2022.

Meno Yamaha e più Aprilia sulla griglia di partenza della MotoGP 2023

Un altro addio ha avuto luogo alla Yamaha. Per la prima volta dopo decenni, la Casa di Iwata non avrà più una struttura satellite, poiché la RNF Racing ha raggiunto un accordo per passare a correre con due Aprilia RS-GP. Il team guidato da Razlan Razali concluderà così quattro stagioni di collaborazione con il marchio giapponese.

Si congeda anche dai suoi piloti. Andrea Dovizioso ha già lasciato a metà stagione, quando ha deciso di porre fine alla sua carriera nella classe regina dopo il GP di San Marino. Il suo sostituto, Cal Crutchlow, continuerà il suo ruolo di collaudatore, mentre Darryn Binder farà un passo indietro e gareggerà nella categoria intermedia.

Al loro posto, Razali avrà a disposizione Raul Fernandez e Miguel Oliveira. Lo spagnolo ha trovato rifugio nella squadra in extremis dopo un divorzio burrascoso con KTM. Oliveira, invece, ha lasciato la Casa austriaca per orgoglio dopo che gli era stato offerto di passare dal team ufficiale al team satellite, avendo il portoghese trascorso la maggior parte della sua carriera in KTM.

Cambio di scenario per Jack Miller nel 2023

L'australiano ha concluso il suo rapporto con Ducati a Valencia, dopo cinque stagioni con il marchio bolognese, le ultime due come pilota ufficiale. Il suo futuro? Il team factory KTM, dove condividerà il garage con Brad Binder.

Miller ha sempre avuto un rapporto difficile con la squadra di Borgo Panigale in termini di risultati, con molti alti e bassi. Tuttavia, ha dimostrato la sua determinazione a migliorare ed è riuscito a salutare con una vittoria l'ultimo GP del Giappone.

Enea Bastianini lascerà Gresini per diventare Factory

Anche "Bestian" inizierà una nuova avventura nel 2023, dopo aver battuto Jorge Martin nella corsa alla seconda moto della squadra ufficiale della Ducati della Ducati (quella lasciata libera da Miller).

L'italiano ha completato un'impressionante stagione 2022 con il Gresini Racing, con quattro vittorie ed il terzo posto nel Mondiale. Il suo posto sarà occupato dall'arrivo di Alex Marquez, che disputerà la sua prima stagione come pilota Ducati.

Lo sbarco di GasGas nella MotoGP 2023

Anche se in pratica rimarrà la stessa RC16 di sempre, Tech3 non gareggerà più come team privato ma con il nome di GasGas, che prenderà il posto di Suzuki nel campionato costruttori.

Dopo una stagione molto difficile, nella quale Remy Gardner e Raul Fernandez non sono andati bene, Hervé Poncharal accoglierà l'esperto Pol Espargaro e il neo campione del mondo della Moto2 Augusto Fernandez.

Gli altri addii al Mondiale per il 2023

Come ogni anno, dovremo salutare la partenza di alcuni dei nomi abituali dell'ultimo decennio del campionato.

A partire dalla MotoGP: Remy Gardner lascerà il paddock del Campionato del Mondo per quello del Mondiale Superbike. L'australiano non è riuscito ad accordarsi con la KTM e non è riuscito a trovare un altro posto disponibile sulla griglia della classe regina.

Se ne andranno anche altri nomi storici, come Jorge Navarro, che passerà nel Mondiale Supersport, e Simone Corsi, che chiuderà la sua carriera nel Motomondiale dopo venti stagioni nel campionato.

Tra i movimenti che si verificheranno nella classe intermedia, Albert Arenas lascerà il team Aspar, con cui ha corso tutta la sua carriera nel Motomondiale fino a oggi e con cui è stato incoronato Campione del Mondo Moto3 nel 2020.

Nella classe entrante sarà anche il momento di dire addio a John McPhee, che non potrà continuare in Moto3 perché ha raggiunto il limite di età. Per il momento, lo scozzese non ha ancora annunciato alcuna mossa nelle altre categorie.

Anche Dennis Foggia, con Italtrans, Sergio García, con Pons Racing, e Izan Guevara, con Aspar, faranno il salto in Moto2.