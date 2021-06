Gerloff sostituirà Morbidelli ad Assen sulla Yamaha Petronas

Franco Morbidelli è costretto a saltare il Gran Premio d’Olanda di questa settimana a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro che già gli aveva dato qualche avvisaglia nelle precedenti gare. Ma Yamaha non resta sguarnita e ad Assen non lascerà il box vuoto. A sostituire il pilota romano sarà infatti Garrett Gerloff, che accetta di buon grado la nuova sfida che gli si presenta questo fine settimana e affiancherà Valentino Rossi nel team Petronas.

Lo statunitense, in forza al team Yamaha GRT nel mondiale Superbike, torna così in MotoGP dopo aver esordito lo scorso anno a Valencia, anche in quell’occasione per sostituire un pilota. Nel 2020 infatti era salito in sella alla M1 di Valentino Rossi, fermo a causa della positività al Covid-19 ma poi rientrato in tempo per la gara.

Sarà dunque per Gerloff la prima gara della vita in MotoGP e non vede l’ora di farlo su una pista dove non ha mai corso (la Superbike non ha fatto tappa ad Assen nel 2020, anno del suo debutto nel mondiale). Disputerà così il Gran Premio d’Olanda in sella alla M1 A-Spec 2019 di Franco Morbidelli.

Gerloff commenta il suo debutto vero e proprio in MotoGP di questo fine settimana: “Sono entusiasta dell’opportunità che ho, non sono una persona che sfugge alle sfide, quindi sono pronto a scendere in pista. Sarà una pista nuova per me, mi piace provare nuovi tracciati, sembra divertente, veloce e scorrevole e si adatta molto bene al mio stile di guida. Non vedo l’ora di salire di nuovo sulla M1 e dare gas. Vedremo come vanno le cose, ma mi sento bene e voglio ringraziare Yamaha e il team per aver pensato a me. non sarà facile, ma darò il meglio!”.

Lo statunitense tornerà poi a pieno regime sulla Superbike, che la settimana seguente correrà il round di Donington. Per quanto riguarda Morbidelli, non sono stati chiariti i tempi di recupero né se sarà necessario un intervento chirurgico. Il pilota del team Petronas infatti si sottoporrà a ulteriori esami medici per chiarire il da farsi e il tempo necessario.