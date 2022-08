Gardner: "Non sembra esserci posto per me in MotoGP nel 2023"

Remy Gardner ha parlato domenica in Austria della sua attuale situazione all'interno dell'assetto KTM, di cui fa parte come pilota del team satellite Tech3, affermando che non è chiaro se potrà continuare nella classe regina anche nella prossima stagione.

Il fine settimana al Red Bull Ring è stato un brulicare di incontri, con team e manager che andavano e venivano, e alcuni annunci, come quello fatto dal team di Mattighofen, che ha confermato l'ingaggio di Pol Espargaro e il cambio di nome della struttura satellite, che nel 2023 correrà con il marchio GasGas.

Nella stessa conferenza stampa, il direttore sportivo Pit Beirer ha lasciato intendere che la porta è ancora aperta per Miguel Oliveira e questo sabato il padre del pilota, che è il suo manager, ha incontrato il CEO di KTM Stefan Pierer, che gli ha offerto di rimanere nella struttura come pilota del team GasGas Tech3 in coppia con Pol.

Ciò lascerebbe automaticamente fuori dai giochi i due giovani piloti che stanno debuttando in questa stagione nella squadra francese, Raúl Fernández, che ha già un accordo per passare all'Aprilia RNF, e Remy Gardner, che si è sempre pensato che sarebbe rimasto in squadra per un altro anno.

Tuttavia, questo cambio di direzione a Mattighofen, dove sembrano voler puntare su corridori esperti e scartare i giovani talenti, ha lasciato Remy senza molte opzioni quando quasi tutti i posti per il 2023 sembrano occupati.

"Non si prospetta nulla di buono per il mio futuro in MotoGP, non sembra esserci un posto per me il prossimo anno sulla griglia di partenza. KTM l'ha fatto di nuovo. Non posso dire altro", ha ammesso il pilota di Sydney.

Come riportato in precedenza, Pierer ha avuto un incontro con Raul Fernandez domenica per sbloccare la situazione dello spagnolo, che ha portato ad un accordo per rilasciarlo e permettergli di firmare per Aprilia RNF, presumibilmente pagando una clausola di uscita.

In questa operazione, KTM avrebbe raggiunto una sorta di accordo con Aprilia per annullare l'accordo con Oliveira e il pilota portoghese potrebbe rimanere con la Casa austriaca, che gli ha proposto una succulenta offerta economica, molto più alta di quella del marchio italiano.

Se il piano di Pierer dovesse realizzarsi (cosa molto improbabile), si libererebbe un posto nel box della squadra guidata da Razlan Razali, anche se la decisione sui piloti spetterebbe a Noale.

Tuttavia, in questo momento, il nome di Gardner non viene preso in considerazione per quella posizione, così come la continuità con Darryn Binder, anche se non ci sono molte altre opzioni nell'attuale mercato dei piloti della MotoGP.

Dunque, non sarebbe sorprendente se Razali cercasse di convincere Aprilia a pescare in SBK, includendo qualche pilota importante con un contratto in quella categoria per il 2023.

Remy Gardner, KTM Tech3 1 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 2 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 3 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 4 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 5 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 6 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 7 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 8 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 9 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 10 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 11 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 12 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 13 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 14 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 15 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 16 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 17 / 17 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images