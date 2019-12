Garcia: "Quartararo riferimento? No, le gare le ha vinte Vinales"

Dopo la sua prima stagione al fianco di Vinales nel box della Yamaha, Esteban Garcia, si è seduto con Motorsport.com per parlare di questo primo anno vissuto molto intensamente con Maverick.

Nella prima parte dell'intervista, Garcia aveva detto che Vinales è pronto per il Mondiale e che ora tocca alla Yamaha dargli la moto giusta. In questa occasione, invece, ci concentriamo su Fabio Quartararo e su come la sua ascesa abbia influenzato il lavoro della Casa di Iwata.

Il francese, alla sua prima apparizione in MotoGP, ha conquistato sette podi e sei pole position, in quello che è stato il miglior debutto nella classe regina dopo quella di Marc Marquez nel 2013. Un qualcosa che ha scosso le basi del team di Iwata, diventando un punto di riferimento nonostante non sia riuscito a vincere nessuna gara nel 2019.

"L'ho sentito molte volte, dicono che Fabio è arrivato e gli altri piloti della Yamaha hanno cominciato ad andare forte. Onestamente, nel nostro caso, non credo che sia stato così" ha detto Garcia.

"Nella prima gara, in Qatar, avevamo già fatto la pole e Quartararo non era ancora lì. In Argentina dovevamo lottare per la vittoria, con lo stesso ritmo di Marquez, ma abbiamo avuto problemi in gara e poi Maverick è stato tirato giù all'ultimo giro (da Morbidelli)".

"Anche ad Austin potevamo lottare per la vittoria, ma siamo stati penalizzati con un ride through. Avevamo un ritmo migliore rispetto al pilota che ha vinto (Rins), siamo stati i più veloci in pista. Poi è arrivata Jerez, un circuito che a Maverick non piace affatto e siamo saliti sul podio".

"Da lì ha iniziato a risolvere il problema delle partenze. A Le Mans, Maverick è stato molto forte, abbiamo mancato la Q2, e ci hanno tirato giù mentre stavamo risalendo. Non hai visto il vero potenziale che abbiamo avuto dalla prima gara, perché abbiamo avuto abbastanza sfortuna e perché siamo partiti indietro" afferma Garcia.

Il tecnico non toglie nulla alle virtù del giovane pilota francese, ma in nessun momento pensa che possa essere un riferimento per Vinales.

"A Barcellona ci ha tirato giù di nuovo Lorenzo, poi abbiamo vinto in Olanda. Quartararo riferimento? Il riferimento eravamo noi, siamo noi quelli che hanno vinto le gare, abbiamo esaminato i problemi e li abbiamo migliorati. E' vero che quando hai altri piloti forti come Rossi, Morbidelli e Quartararo stesso, ti confronti sempre e cerchi di vedere cosa fanno meglio di te" ha spiegato.

Tuttavia, Garcia rivela che c'è un lavoro per cercare di "rubare" il meglio anche agli avversari.

"Osserviamo quale pilota sia il migliore in ogni curva di ciascum circuito per cercare di capire perché fanno meglio. Ma non solo con i piloti dello stesso marchio, anche degli altri. Al giorno d'oggi ogni costruttore osserva i video in pista per vedere cosa fanno gli altri".

Il tecnico spagnolo non nasconde che vengono raccolte tantissime informazioni, che poi vengono condivise anche con gli altri piloti della Yamaha.

"Osserviamo attentamente cosa fa Marc, cosa fa Dovizioso o Fabio e impariamo da tutti. Fabio era il nostro riferimento? Devo dire di no, abbiamo la nostra impostazione, il nostro stile di guida e vogliamo essere il nostro riferimento, cercando comunque di imparare qualcosa dagli altri".

Durante la stagione, è stato anche detto, anche se non ufficialmente, che c'era stato uno scambio di componenti tra la moto di Quartararo e Vinales.

"Le moto sono esattamente le stesse, identiche. Sì, è vero che all'inizio Fabio aveva le forcelle in alluminio, non in carbonio, e abbiamo chiesto di provarle, ma perché nel 2018 Maverick le aveva usate quasi tutto l'anno, le ha sostituite con quelle in carbonio alla fine della stagione, ma non aveva un gran feeling".

"Ha avuto sensazioni migliori con quelle in alluminio, quindi abbiamo chiesto di provarle ed abbiamo confermato che c'erano cose positive ed altre che non lo erano. In alcuni circuiti potevano andare meglio e in altre peggio, o viceversa. Tutte queste informazioni sono state trasmesse alla Ohlins e stanno lavorando per creare una nuova forcella basata sui nostri dati" ha spiegato Garcia.