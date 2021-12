Gallery: la top 10 dei piloti con più gare in 500cc/MotoGP

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In 26 anni nel Mondiale, 22 dei quali nella classe regina, Valentino Rossi ha saltato solamente sette gare per infortunio. Fino al 2021, il pesarese è stato l'unico pilota ad aver preso parte ad ogni stagione da quando è stato fatto il passaggio ai motori a quattro tempi della MotoGP. Aggiungendo i suoi due anni in 500cc, il totale di partenze del "Dottore" è di 372 gare.

Il record del nove volte campione del mondo per il maggior numero di gare in 500cc/MotoGP è improbabile che possa essere superato nel medio termine. Al momento, in seconda posizione c'è Alex Barros, staccato di oltre 100 GP, anche se Andrea Dovizioso potrà superarlo nel 2022, visto che ci sono solo 11 partenze a separarli.

La top 10 comprende ben quattro piloti spagnoli. Il primo di loro è Dani Pedrosa con 218 gare all'attivo. Il #26 ha spezzato il legame con l'indimenticato Nicky Hayden grazie alla wild card che ha disputato con la KTM in Austria nel 2021 e ora è quarto.

Continuando a scorrere la classifica, troviamo solo un altro pilota in attività e si tratta di Aleix Espargaro, ottavo. Il catalano, che è già il pilota con più gare all'attivo senza vittorie, ha disputato 197 GP e il prossimo anno potrà scavalcare sia Jorge Lorenzo (203, settimo) che Loris Capirossi (215, sesto).

A completare la top 10 troviamo poi altri due veterani che ormai si sono ritirati da tempo: Colin Edwards e Carlos Checa, che sono di poco al di sotto delle 200 gare disputate (rispettivamente 196 e 195).

Gli altri piloti in attività sono molto più distanti: Marc Marquez è a quota 142, Pol Espargaro a 135 e Maverick Vinales a 120.