Gallery: i 10 migliori piloti MotoGP nel decennio del 2010

Il 2020 sta per iniziare, ma il decennio dal 2010 al 2019 ha regalato emozioni e nuovi protagonisti in MotoGP. Un pilota ha spiccato fra tutti in questi ultimi anni ed è Marc Marquez. Dal debutto nel 2013, lo spagnolo ha conquistato 6 dei 7 titoli in palio. Si è fermato solo nel 2015, anno in cui è stato Jorge Lorenzo a proclamarsi Campione del mondo. Il discusso titolo di quella stagione è stato il terzo nella classe regina per il maiorchino, che aveva già posto la sua placca sulla Torre dei Campioni nel 2010 e nel 2012. Ad oggi Lorenzo resta l’unico pilota che è riuscito a mettere un freno al dominio di Marc Marquez.

Ma c’è un altro nome in questo decennio che è rimasto nella storia: Casey Stoner. L’australiano ha corso solamente in tre di questi dieci anni che stanno per concludersi, ma sono stati sufficienti per conquistare un titolo. Stoner nel 2011 si è laureato Campione del mondo per la seconda volta in carriera e con una moto differente.