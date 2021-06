Frattura al braccio per Rins: salta il GP di Catalogna

L'avvio di stagione 2021 di Alex Rins è stato a dir poco nero, ma sembra non aver ancora toccato il fondo. Oggi il pilota catalano della Suzuki si è infortunato a un braccio e sarà costretto a saltare la sua gara di casa, il Gran Premio di Catalogna che si terrà in questo weekend al Montmelo di Barcellona.

Il team Suzuki ha reso noto questo pomeriggio che Rins si è procurato una frattura a un braccio, quello destro, nel corso del suo allenamento in bicicletta svolto questa mattina, proprio sul circuito.

Rins ha anche subito una forte contusione nella zona della frattura e gli ha procurato un sacco di dolore. Alex è stato trasportato rapidamente all'Universitari Dexeus Hospital per ulteriori esami.

Questi hanno rivelato la frattura del radio del braccio destro. La frattura è stata immediatamente immobilizzata e domattina Rins sarà sottoposto a un'operazione per ridurre la frattura.

Per il pilota catalano, dopo un sesto e un quarto posto ottenuti in Bahrain nelle prime due uscite stagionali, è stato autore di 4 ritiri consecutivi in Portogallo, Spagna, Francia e Italia. Con l'infortunio di Barcellona, firmerà un primato poco invidiabile: 5 gare senza raccogliere alcun punto.

Ancora da definire il nome del pilota che, eventualmente, prenderà il posto di Rins in questo fine settimana. Il team di Hamamatsu potrebbe correre a Barcellona con il solo Joan Mir.