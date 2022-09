Fotogallery MotoGP | Test Misano: Marquez, il ritorno del re

MotoGP | Test Misano, Giorno 1: svetta Bagnaia, Marquez fa 39 giri

Il pilota della Ducati è stato il più veloce in una giornata in cui la Casa di Borgo Panigale ha piazzato sei moto nelle prime dieci posizioni. L'attenzione però era tutta per il ritorno in pista di Marc Marquez a tre mesi dalla quarta operazione al braccio destro: il pilota della Honda ha girato solo in mattina, completando 39 giri e chiudendo a 1"3 dalla vetta. Tante novità in casa Yamaha, in particolare la base del motore 2023 piace a Quartararo, sesto. KTM fa debuttare la moto 2023 con il collaudatore Pedrosa.