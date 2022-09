Fotogallery MotoGP | L'armata Ducati conquista la qualifica di Misano

MotoGP | Bagnaia, poker ma si nasconde: "30 punti sono ancora tanti"

Pecco è entrato nella storia della Ducati, diventando il primo pilota capace di vincere quattro gare consecutive in MotoGP con la Rossa. Così è tornato a soli 30 punti da Quartararo, ma per ora vuole continuare a ragionare di gara in gara. Sul duello finale con Bastianini invece non si aspettava "sconti" dal futuro compagno di box.