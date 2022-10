Fotogallery MotoGP | Le prove libere del Gran Premio della Malesia

Carrera Cup Italia | Mugello, gara 1: Masters leone, Quaresmini campione

Il pilota di AB Racing centra dalla pole il secondo successo consecutivo nel monomarca tricolore davanti a Bertonelli e Malucelli, mentre al pilota di Ombra Racing basta il quarto posto per celebrare il secondo titolo dopo quello del 2018. Alloro anche per Cassarà in Michelin Cup (vinta oggi da De Amicis) e Scannicchio nella Silver (Montagnese dominante oggi). Domenica l'ultima corsa della stagione deciderà il titolo Team con partenza alle 15.55 e diretta tv su Sky Sport Arena e Cielo. Al termine del weekend la nomination del miglior giovane dello Scholarship Programme