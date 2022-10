Fotogallery MotoGP | Il ritorno sulle pieghe veloci di Phillip Island

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia

Dopo tre anni si torna finalmente anche a Phillip Island per un Gran Premio d'Australia che rischia di essere una tappa fondamentale della corsa al titolo. Una lotta ancora aperta a cinque piloti, che però vede come favoriti principali Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Si prospettano delle notti intense per gli appassionati che vorranno seguire tutto live: eccovi gli orari per non perdervi nulla.