Fotogallery MotoGP | Bagnaia-Ducati tingono di rosso Silverstone

MotoGP | Quartararo: “Ora è Pecco il più in lotta per il titolo”

Fabio Quartararo raccoglie i cocci in una domenica deludente e chiude il Gran Premio di Gran Bretagna in ottava posizione. Pecco Bagnaia trionfa e si rilancia, portando un deluso pilota Yamaha a ritenerlo il più in lotta per il mondiale al momento.