Fotogallery MotoGP | Bagnaia e Bastianini incantano Misano

MotoGP | Marini: "Non manca il carisma alla MotoGP, siamo giovani"

Luca Marini ha eguagliato a Misano il suo miglior risultato stagionale ed è soddisfatto dei passi in avanti che sta compiendo. La gara di casa però è stata ricca di polemiche in termini di apprezzamento da parte del pubblico. Il pilota del team Mooney VR46 risponde per le rime a chi critica la MotoGP attuale ritenendola scarsa di personaggi carismatici.