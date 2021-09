Fiocco rosa per Rossi: il casco di Misano è una dedica alla figlia

Questa sarà la penultima Misano della carriera in MotoGP di Valentino Rossi, quindi non poteva mancare un casco celebrativo. E questa volta si tratta di una dedica davvero speciale, che non ha bisogno di troppe spiegazioni.

Sulla calotta del casco del "Dottore" c'è un fiocco rosa, che vuole celebrare l'arrivo imminente della sua prima figlia, che Valentino aveva annunciato solo poche settimane fa insieme alla fidanzata Francesca.

Un design semplice questa volta quello studiato da Aldo Drudi, nel quale, come ormai tradizione, non manca una citazione. Si tratta del testo della canzone "Con il nastro rosa" di Lucio Battisti.

Nella parte posteriore c'è infatti un messaggio che recita: "Chissà, chissà chi sei. Chissà che sarai. Lo scopriremo solo vivendo", che è proprio sopra l'immancabile numero 46, diventato rosa anche quello per l'occasione.

Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 8 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 8 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 8 Foto di: Valentino Rossi Il casco di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 8 Foto di: Valentino Rossi Valentino Rossi, casco Misano 5 / 8 Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT con il suo casco 6 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT con il suo casco 7 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT con il suo casco 8 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images