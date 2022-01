Fernandez: "Devo capire la MotoGP, di obiettivi parleremo in Qatar"

E' subito diventato uomo dei record in Moto2, ritrovandosi al centro di una disputa di mercato. Già questo basta per avere molto chiari i motivi per cui Raul Fernandez è probabilmente uno dei rookie più attesi della stagione 2022 della MotoGP, se non il più atteso in assoluto.

Con le sue otto vittorie nell'anno da esordiente in Moto2 è riuscito a battere il precedente record di sette che apparteneva a Marc Marquez, quindi al mostro sacro dell'ultimo decennio della classe regina. Cosa che ha generato un certo interesse da parte della Yamaha, che ha fatto anche un tentativo per provare a strapparlo alla KTM, che però lo ha voluto così fortemente da rivedere i suoi piani in Moto3 per far spazio al fratello Adrian e convincere quindi lo spagnolo ad accettare una RC16 griffata Tech3.

La settimana prossima sarà tra i piloti che inizieranno in anticipo la stagione, scendendo in pista nello shakedown di Sepang, riservato appunto a debuttanti e tester. Oggi però, in occasione della presentazione del programma MotoGP della Casa di Mattighofen ha avuto modo di parlare delle sue aspettative per questo esordio.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: KTM Images

Ora sei a tutti gli effetti un pilota di MotoGP. Come ci si sente a dirlo finalmente?

"Quando sei un ragazzino, non pensi mai che questo momento arriverà veramente, ma ora posso dire di essere una pilota di MotoGP, e per me è una sensazione incredibile. A volte, quando vado ad allenamento, la gente mi chiede quali siano le mie aspettative e io rispondo: 'Sì, sono in MotoGP, ma non pensateci troppo!'. Sarò un rookie, ho bisogno di imparare tutto sulla categoria, passo dopo passo e giorno dopo giorno. L'importante è capire un po' alla volta, poi vedremo cosa succederà".

Com'è stato dare la notizia del tuo passaggio in MotoGP a parenti ed amici?

"Con i miei amici è stato molto diverso rispetto alla famiglia, perché la mia famiglia conosceva la situazione da subito. Forse ero più emozionato io che la mia famiglia. Poi con i miei amici ho detto: 'Forse vado in MotoGP...'. E loro mi hanno chiesto: 'Come ti senti?' Non c'era molto da dire, è stato il mio sogno per tutta la vita!".

Hai vissuto una stagione da record in Moto2 l'anno scorso...

"E' stato incredibile. Ero un rookie, ma anche il pilota che ha vinto di più. Quando la stagione è finita, però, non ho più pensato ai risultati. Ho perso il campionato per pochi punti, ma ora abbiamo iniziato un nuovo anno e sono davvero concentrato sulla preparazione per la stagione 2022. Ma se ci penso, wow, è stata una stagione fantastica, anche se ora è il passato. Il futuro è lavorare in palestra per fare massa e cercare di rimanere sempre al massimo livello. Questo è il motivo per cui non voglio pensare troppo al passato".

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: KTM Images

Possiamo aspettarci di vedere lo stesso dominio che hai mostrato da quando sei entrato a far parte del mondo KTM?

"E' difficile, no? Questa è la mia quarta stagione nel Mondiale e sono già in MotoGP. A volte le persone dimenticano che sono un novellino, per esempio nell'ultima stagione in Moto2. Alcune persone mi mettono pressione perché vogliono che vinca, ma questa pressione mi piace. Mi aiuta a mettere tutta la concentrazione per cercare di fare meglio. Naturalmente, ora arrivo in una categoria completamente diversa e sono il pilota più giovane in MotoGP. Quindi sarà una stagione un po' diversa dall'ultima o da quella in Moto3, anche se mi impegnerò come sempre. Il mio mondo è sempre lo stesso, quindi spero che il risultato sia quello, anche se non si sa mai. Il progetto KTM sta migliorando di anno in anno e dobbiamo capire quale sarà il limite in questa stagione per progredire insieme io e la moto".

Hai cambiato i tuoi allenamenti per adattarti alla MotoGP?

"In Moto3 era stato tutto difficile, perché sono un ragazzo grande e il peso sulla moto si faceva sentire, quindi non potevo mangiare quasi nulla. La Moto2 era più la mia categoria, potevo mangiare di più, ma senza esagerare con gli allenamenti, altrimenti il peso poteva diventare un problema anche lì. Ora invece ho iniziato ad aumentare il peso con cui lavoro in palestra e posso mettere su qualche muscolo in più. Mi ricordo i primi due giorni di test sulla MotoGP e fisicamente è stato incredibile, ero davvero stanco, quindi quando ho iniziato il lavoro in palestra mi sono concentrato molto sui muscoli. Negli ultimi tre anni ho sempre cambiato categoria e questo mi ha portato ad utilizzare strategie di allenamento differenti".

Ci saranno cinque esordienti in griglia. Qual è il tuo obiettivo per il 2022?

"Naturalmente, voglio lottare per il Rookie of the Year, questo è l'obiettivo principale. Ma ora non voglio pensare ai risultati o ad un solo obiettivo. Ora è il momento di prepararsi con la squadra, per avere una migliore comprensione della moto. Avremo otto giorni di test per capire il più possibile e questo è l'obiettivo principale. Quando andremo in Qatar, forse potremo iniziare a parlare di obiettivi".

Remy Gardner, KTM Tech3, Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: KTM Images

Nel 2022 ci saranno 21 GP. Questo vuol dire per te 21 circuiti da scoprire in sella alla RC16...

"E' un po' difficile, non ho mai fatto 21 gare in un campionato. Negli ultimi due anni è stato tutto complicato a causa della situazione del COVID, quindi abbiamo fatto molte gare in Europa. Il 2019 è stato il mio primo Mondiale in Moto3 ed ho già visto molte piste fuori dall'Europa, ma comunque dobbiamo ragionare gara per gara, perché se ci concentriamo su una pista specifica potrebbe non essere il modo giusto per capire tutto".

Arrivi in MotoGP e potrai contare sull'esperienza di figure di alto livello. Che consigli ti hanno dato Dani Pedrosa ed Esteban Garcia?

"Per me è incredibile. Mi ricordo quando ero un pilota molto giovane, ero a Jerez e Dani ha vinto in MotoGP. Ora è qui con noi e ci sta aiutando. Per me è bello lavorare con persone come Dani o come Esteban, perché posso migliorare giorno dopo giorno, e loro portano tanta esperienza alla squadra. Per noi è la combinazione migliore. Un capo tecnico con molta esperienza ed un super pilota".

Il tuo team ha un legame molto stretto con il marchio...

"Sì, è incredibile avere un marchio alle spalle che ti aiuta o che cerca di darti ciò che è meglio per te. Sono fortunato perché la squadra è piccola, familiare, e per ora non c'è molta pressione, perché ci sono due piloti ufficiali con più esperienza che possono lottare per ottenere ottimi risultati e sviluppare la moto. Ora per me è il momento di imparare, ma sono davvero felice di avere alle spalle un marchio".

Pensando alla fine della tua prima stagione in MotoGP, saresti felice se...

"Se vinco il titolo di Rookie of the Year sarò molto felice, ma ora non è il momento di pensarci, perché in una stagione può succedere di tutto. L'anno scorso avevo detto la stessa cosa, poi ho avuto una stagione fantastica. Ma, sì, naturalmente voglio provare ad essere il Rookie of the Year, anche se non so se succederà".

Moto di Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: KTM Images