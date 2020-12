Fausto Gresini trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna

Pochi minuti fa è arrivato un aggiornamento sulle condizioni di Fausto Gresini, ricoverato lo scorso 27 dicembre all'ospedale di Imola, dopo essere risultato positivo al COVID-19.

Il team principal del Gresini Racing, infatti, è stato trasferito verso un reparto più attrezzato all'interno dell'Ospedale Maggiore di Bologna, come è stato confermato dalla squadra tramite un post sui suoi profili social, che però non fa accenno a quali siano le sue condizioni attuali.

"A seguito della positività al covid-19 riscontrata poco prima della pausa natalizia, Fausto Gresini, dopo un primo periodo in isolamento nella sua abitazione, è stato ricoverato in data 27 dicembre presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola", recita il comunicato.

"In data odierna il Team Principal della Gresini Racing è stato trasportato presso l’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, in un reparto più attrezzato per le cure dedicate al COVID-19".

"Al momento le condizioni di Fausto sono continuamente monitorate. Seguiranno ulteriori aggiornamenti", conclude la nota.